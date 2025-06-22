Тако из кабачков с вкусной сырной начинкой: самый простой рецепт бюджетной закуски

Кабачки могут быть основой для приготовления очень вкусных закусок, в виде блинов, трубочек с разными начинками, а также дерунов и пирогов. Еще их можно использовать для приготовления закусок на зиму.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных блинов из кабачков, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

Кабачок – 350 г

Яйцо – 1 шт.

Овсяные отруби перемолотые в муку – 3 ст. л

Соль, сушеный чеснок

Ингредиенты для начинки:

Творог – 100 г

Крем-сыр – 30 г

Зелень, соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте специи, яйцо, муку, перемешайте.

2. Выложите тесто и пожарьте блины.

3. Начинка: смешайте все ингредиенты.

4. Выложить начинку на половину блина, прикройте второй половиной, прогрейте под крышкой пару минут.

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