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Тако из кабачков с вкусной сырной начинкой: самый простой рецепт бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
78
Тако из кабачков с вкусной сырной начинкой: самый простой рецепт бюджетной закуски

Кабачки могут быть основой для приготовления очень вкусных закусок, в виде блинов, трубочек с разными начинками, а также дерунов и пирогов. Еще их можно использовать для приготовления закусок на зиму. 

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных блинов из кабачков, с сырной начинкой.

Что приготовить из кабачков

Ингредиенты: 

  • Кабачок – 350 г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Овсяные отруби перемолотые в муку – 3 ст. л
  • Соль, сушеный чеснок 

Ингредиенты для начинки:

  • Творог – 100 г
  • Крем-сыр – 30 г
  • Зелень, соль, перец

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте специи, яйцо, муку, перемешайте.

Кабачковое тесто

2. Выложите тесто и пожарьте блины.

Приготовление блюда

3. Начинка: смешайте все ингредиенты.

Начинка для блинов

4. Выложить начинку на половину блина, прикройте второй половиной, прогрейте под крышкой пару минут.

Готовый блин

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