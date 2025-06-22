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Тако из кабачков с вкусной сырной начинкой: самый простой рецепт бюджетной закуски
Кабачки могут быть основой для приготовления очень вкусных закусок, в виде блинов, трубочек с разными начинками, а также дерунов и пирогов. Еще их можно использовать для приготовления закусок на зиму.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных блинов из кабачков, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Кабачок – 350 г
- Яйцо – 1 шт.
- Овсяные отруби перемолотые в муку – 3 ст. л
- Соль, сушеный чеснок
Ингредиенты для начинки:
- Творог – 100 г
- Крем-сыр – 30 г
- Зелень, соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте специи, яйцо, муку, перемешайте.
2. Выложите тесто и пожарьте блины.
3. Начинка: смешайте все ингредиенты.
4. Выложить начинку на половину блина, прикройте второй половиной, прогрейте под крышкой пару минут.
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