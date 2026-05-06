Так пахла роскошь: за какими ароматами отчаянно гонялись в СССР

Парфюмерия в СССР была довольно странным явлением. С одной стороны, фабрики вроде "Новой зари" штамповали продукцию миллионными тиражами, с другой – их ароматы не пользовалась особой популярностью и женщины все равно мечтали о флаконе французских духов, а не о "Красной Москве".

Советские духи негативно отличались тем, что часто имели "тяжелый", резкий спиртовой запах. Ведь производители Страны Советов не имели доступа к качественным натуральным маслам и современным синтетическим молекулам, которыми пользовались парфюмеры, например, Франции. Достать желанный импортный флакон или получить его в подарок было мечтой каждой советской женщины. Пахнуть таким ароматом было настоящим символом достатка. OBOZ.UA вспоминает, как был устроен рынок импортной парфюмерии в СССР и почему такие духи ассоциировались не только с достатком, но и с высоким статусом.

Как доставали заветные флаконы

Поскольку в свободной продаже импорт появлялся крайне редко, вокруг парфюмерии выстроилась целая система теневой экономики. Что-то ввозили легально, но продавали только в очень специальных точках, а что-то привозили из заграницы частные лица. Перепродавали такие духи за бешеные деньги.

Достать импортный аромат можно было несколькими способами:

Спецраспределители и "Березки". Магазины, где можно было купить товар за чеки или валюту, были доступны дипломатам, чиновником, морякам, людьми с выдающимися заслугами и тому подобное.

Завскладом и "черный ход". Знакомство с продавщицей универмага было дороже золота – она могла "придержать" легально ввезенный дефицитный товар под прилавком. Но за это приходилось выложить дополнительные деньги.

Фарцовщики. Спекулянты перепродавали дефицит с наценкой в 100–200%, рискуя при этом получить срок за экономические преступления.

Цена импортных духов в СССР была заоблачной. За флакон Climat или Fidji, которые в Европе считались довольно доступными ароматами, приходилось отдать от 25 до 45 рублей – это была треть или даже половина средней месячной зарплаты. Для сравнения, советские духи стоили от 1,5 до 6 рублей.

Список легенд: ароматы, которые стали культовыми

Конечно, попадало на советский рынок далеко не все, что можно было приобрести на Западе. Но те духи, которым удавалось прорваться сквозь железный занавес, моментально приобретали огромную популярность, а их названия записывали в списки желанных подарков к любым праздникам. Вот какие импортные ароматы были наиболее популярными в СССР и считались признаком статуса и богатства:

Climat (Lancôme) – абсолютный хит, "запах настоящей женщины".

– абсолютный хит, "запах настоящей женщины". Magie Noire (Lancôme) – загадочный вечерний аромат в узнаваемом круглом флаконе.

– загадочный вечерний аромат в узнаваемом круглом флаконе. Fidji (Guy Laroche) – экзотика и свежесть, за которыми охотились годами.

– экзотика и свежесть, за которыми охотились годами. Anis Anis (Cacharel) – нежный цветочный аромат, особенно популярный у молодежи.

– нежный цветочный аромат, особенно популярный у молодежи. Opium (Yves Saint Laurent) – скандальный, пряный и невероятно стойкий, мечта всех роскошных дам.

– скандальный, пряный и невероятно стойкий, мечта всех роскошных дам. Poison (Dior) – тяжелая артиллерия 80-х, аромат, заполнявший собой все пространство и считавшийся признаком настоящей роскоши

– тяжелая артиллерия 80-х, аромат, заполнявший собой все пространство и считавшийся признаком настоящей роскоши J'ai Osé (Guy Laroche) – шикарный и дорогой аромат для особых случаев.

– шикарный и дорогой аромат для особых случаев. Chanel No. 5 (Chanel) – абсолютная легенда, которую знали все, но имели единицы.

– абсолютная легенда, которую знали все, но имели единицы. Salvador Dali – знаменитый флакон в форме губ и носа мечтали получить на свой туалетный столик все модницы.

– знаменитый флакон в форме губ и носа мечтали получить на свой туалетный столик все модницы. Estée (Estée Lauder) – американская роскошь, которая конкурировала с французами.

Культ экономии

Из-за бешеной цены и не менее бешеного дефицита импортные духи носили далеко не каждый день. Их берегли годами, используя лишь на большие праздники – Новый год или юбилеи. Один пшик считался расточительством: женщины наносили аромат стеклянной палочкой или просто касались пробкой кожи за ушами.

Пустые флаконы никогда не выбрасывали, их ставили в шкаф с бельем, чтобы дорогой аромат еще несколько месяцев (а иногда и лет) пропитывал одежду. Это было символом нищенской эпохи, где даже запах считался не элементом повседневного образа, а признаком высокого статуса.

