Так пахла роскошь: за какими ароматами отчаянно гонялись в СССР
Парфюмерия в СССР была довольно странным явлением. С одной стороны, фабрики вроде "Новой зари" штамповали продукцию миллионными тиражами, с другой – их ароматы не пользовалась особой популярностью и женщины все равно мечтали о флаконе французских духов, а не о "Красной Москве".
Советские духи негативно отличались тем, что часто имели "тяжелый", резкий спиртовой запах. Ведь производители Страны Советов не имели доступа к качественным натуральным маслам и современным синтетическим молекулам, которыми пользовались парфюмеры, например, Франции. Достать желанный импортный флакон или получить его в подарок было мечтой каждой советской женщины. Пахнуть таким ароматом было настоящим символом достатка. OBOZ.UA вспоминает, как был устроен рынок импортной парфюмерии в СССР и почему такие духи ассоциировались не только с достатком, но и с высоким статусом.
Как доставали заветные флаконы
Поскольку в свободной продаже импорт появлялся крайне редко, вокруг парфюмерии выстроилась целая система теневой экономики. Что-то ввозили легально, но продавали только в очень специальных точках, а что-то привозили из заграницы частные лица. Перепродавали такие духи за бешеные деньги.
Достать импортный аромат можно было несколькими способами:
- Спецраспределители и "Березки". Магазины, где можно было купить товар за чеки или валюту, были доступны дипломатам, чиновником, морякам, людьми с выдающимися заслугами и тому подобное.
- Завскладом и "черный ход". Знакомство с продавщицей универмага было дороже золота – она могла "придержать" легально ввезенный дефицитный товар под прилавком. Но за это приходилось выложить дополнительные деньги.
- Фарцовщики. Спекулянты перепродавали дефицит с наценкой в 100–200%, рискуя при этом получить срок за экономические преступления.
Цена импортных духов в СССР была заоблачной. За флакон Climat или Fidji, которые в Европе считались довольно доступными ароматами, приходилось отдать от 25 до 45 рублей – это была треть или даже половина средней месячной зарплаты. Для сравнения, советские духи стоили от 1,5 до 6 рублей.
Список легенд: ароматы, которые стали культовыми
Конечно, попадало на советский рынок далеко не все, что можно было приобрести на Западе. Но те духи, которым удавалось прорваться сквозь железный занавес, моментально приобретали огромную популярность, а их названия записывали в списки желанных подарков к любым праздникам. Вот какие импортные ароматы были наиболее популярными в СССР и считались признаком статуса и богатства:
- Climat (Lancôme) – абсолютный хит, "запах настоящей женщины".
- Magie Noire (Lancôme) – загадочный вечерний аромат в узнаваемом круглом флаконе.
- Fidji (Guy Laroche) – экзотика и свежесть, за которыми охотились годами.
- Anis Anis (Cacharel) – нежный цветочный аромат, особенно популярный у молодежи.
- Opium (Yves Saint Laurent) – скандальный, пряный и невероятно стойкий, мечта всех роскошных дам.
- Poison (Dior) – тяжелая артиллерия 80-х, аромат, заполнявший собой все пространство и считавшийся признаком настоящей роскоши
- J'ai Osé (Guy Laroche) – шикарный и дорогой аромат для особых случаев.
- Chanel No. 5 (Chanel) – абсолютная легенда, которую знали все, но имели единицы.
- Salvador Dali – знаменитый флакон в форме губ и носа мечтали получить на свой туалетный столик все модницы.
- Estée (Estée Lauder) – американская роскошь, которая конкурировала с французами.
Культ экономии
Из-за бешеной цены и не менее бешеного дефицита импортные духи носили далеко не каждый день. Их берегли годами, используя лишь на большие праздники – Новый год или юбилеи. Один пшик считался расточительством: женщины наносили аромат стеклянной палочкой или просто касались пробкой кожи за ушами.
Пустые флаконы никогда не выбрасывали, их ставили в шкаф с бельем, чтобы дорогой аромат еще несколько месяцев (а иногда и лет) пропитывал одежду. Это было символом нищенской эпохи, где даже запах считался не элементом повседневного образа, а признаком высокого статуса.
