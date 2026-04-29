Чем мыли волосы женщины в СССР: не чурались даже стирального порошка

Косметика и средства гигиены в СССР, который был больше заинтересован в завоевании космоса, чем в благополучии граждан, были страшным дефицитом. Поэтому уход за собой превращался в домашние лабораторные опыты – женщины создавали шампуни, гели и маски из того, что имели под рукой.

Например, отсутствие привычных нам средств ухода за волосами, заставляло использовать в погоне за чистотой и блеском буквально все: от стирального порошка до ржаного хлеба. Это была история не только о гигиене, но и о том, на какие жертвы приходилось идти ради красоты в условиях пустых полок универмагов. OBOZ.UA вспоминает, что именно советские красавицы использовали, чтобы иметь красивые и ухоженные волосы. Некоторые пункты сейчас могут даже шокировать.

Хозяйственное мыло

Это предназначенное для уборки средство использовали в уходе за собой максимально широко – им мыли руки, лечили прыщи на лице и, да, мыли голову. Волосы после него становились жесткими, как проволока, и покрывались серым налетом из-за высокой щелочности средства. Чтобы это исправить, обязательно использовали разведенный уксус или лимонную кислоту для ополаскивания – это нейтрализовало щелочь и возвращало блеск.

Мыльная стружка

Поскольку мыть волосы куском мыла было неудобно, его перед использованием натирали на терке и заливали кипятком. Оно размокало и превращалось в некий самодельный жидкий концентрат. Обычно так делали уже с упомянутым хозяйственным мылом, но, если повезет достать туалетное, то превращали в шампунь и его. Дефицитное "Земляничное" или "Хвойное" пахло гораздо приятнее и не так агрессивно сушило кожу.

Дегтярное мыло

А это уже было средство не просто для ухода – им лечили перхоть и пытались увеличить густоту. До определенной степени дегтярное мыло справлялось с этими задачами, но имело одно крайне неприятное побочное действие. Специфический запах от него (а если честно, то откровенная вонь) держался днями.

Стиральный порошок

Этот метод был довольно радикальным даже для СССР, в котором существовал дефицит на все. Однако к мытью стиральным порошком прибегали ради идеальной чистоты или осветления волос. Поскольку первые советские порошки вроде "Новости" позиционировались как универсальные средства для шерсти и шелка, некоторые женщины использовали их как мощный обезжириватель, который вымывал пряди до резкого скрипа. Окрашенные в блонд женщины, в свою очередь, верили, что агрессивные отбеливающие компоненты помогут избавиться от желтизны. Хотя платой за такой "эксперимент" часто становились химические ожоги кожи, ужасная аллергия и пересушенные волосы, которые по структуре начинали напоминать солому. Для мытья головы стиральный порошок разводили в горячей воде, взбивали в пену и именно эту пену наносили на волосы.

Пищевые продукты

Вместо шампуня советские женщины использовали также различные пищевые продукты. Вот несколько наиболее популярных средств.

Ржаной хлеб. Мякоть размачивали в кипятке, наносили кашицу на голову, держали, а потом долго и нудно вычесывали крошки. Но эффект был довольно неплохой – волосы становились объемными.

Яичный желток. Його використовували як натуральний шампунь-кондиціонер. Главное было не мыть голову слишком горячей водой, чтобы "шампунь" не превратился в омлет прямо на волосах. Такое мытье неплохо питало, но минус средства заключался в том, что оно оставляло на шевелюре довольно специфический запах.

Кислое молоко или кефир. Это было популярное средство для сухих волос, некий прототип увлажняющей маски.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР маленьких детей брили налысо – здесь тоже не обходилось без желания иметь красивую шевелюру.

