'Так будет с каждым, кто не следит за своим языком': Крюкова заявила о выигранном суде против блогера Лаченкова

Подсанкционная журналистка Светлана Крюкова выиграла судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против блогера Игоря Лаченкова.

Об этом журналистка сообщила в своих соцсетях.

Суд постановил возместить моральный ущерб причиненный Крюковой и признать информацию в телеграмм канале "Лачен пишет" унижающей честь и достоинство.

Согласно решению суда, Лаченков оплатить Крюковой моральный ущерб в размере 1 грн и в пользу Крюковой судебный сбор в размере 2422,40 грн.

"Если Лаченков не выполнит решение суда, он получит уголовное производство. И так будет с каждым, кто не следит за своим языком", – заявила Крюкова.

Напомним, ранее Светлана Крюкова выиграла судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации против председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.