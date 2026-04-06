"Так будет с каждым, кто не следит за своим языком": Крюкова заявила о выигранном суде против блогера Лаченкова
Подсанкционная журналистка Светлана Крюкова выиграла судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против блогера Игоря Лаченкова.
Об этом журналистка сообщила в своих соцсетях.
Суд постановил возместить моральный ущерб причиненный Крюковой и признать информацию в телеграмм канале "Лачен пишет" унижающей честь и достоинство.
Согласно решению суда, Лаченков оплатить Крюковой моральный ущерб в размере 1 грн и в пользу Крюковой судебный сбор в размере 2422,40 грн.
"Если Лаченков не выполнит решение суда, он получит уголовное производство. И так будет с каждым, кто не следит за своим языком", – заявила Крюкова.
Напомним, ранее Светлана Крюкова выиграла судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации против председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.