85 лет назад в Кремле в присутствии советского диктатора Иосифа Сталина и посла Германии Вернера фон дер Шуленбурга был подписан договор о ненападении, известный в истории как "пакт Молотова-Риббентропа". Но главным был не сам договор, а тайное приложение к нему, делившее Центральную Европу между двумя людоедскими режимами.

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Оскільки Польща, яку мали розідрати в першу чергу, мала гарантії безпеки від Франції та Великої Британії, це означало Велику війну. Другу світову. Вона і почалася вже через тиждень нападом Німеччини на Польщу. СРСР вступив у війну з Польщею на 17 дні пізніше, що за мовчазної згоди Заходу виключило його з числа винуватців.

Ні, в Лондоні та Парижі все розуміли і тупа "відмазка" кремля, мовляв, ми захищаємо білорусів та українців Польщі нікого у високих кабінетах не обманювала. Але там сподівалися, що зрештою СРСР, задовольнившись своїми шматками, приєднається до Антигітлерівської коаліції. Тим більше, що тепер виникла безпосередня лінія зіткнення між Німеччиною і Радянським Союзом.

Два імперіалістичних хижаки почали рвати Європу на шматки. Але нацистська Німеччина була для всього світу монстром, а комуністичний СРСР опинився серед "сил добра".

Недаремно, як згадують свідки, щойно за спинами Ріббентропа і Шуленбурга зачинилися двері, Сталін кинувся танцювати, радісно вигукуючи: "Обманув! Обманув Гітлера!"

Насправді саме Сталін ще наприкінці 20-х років ХХ століття спланував і поступово та наполегливо готував Другу світову війну. А Гітлер був йому потрібен як таран, як той ідіот, котрий цю війну розв`яже. Навіщо Сталіну була потрібна війна? - спитаєте ви?

Справа в тім, що він був вірним учнем і послідовником іншого маніяка - Володимира Ульянова (Леніна), який був переконаний, що Світова революція (а відтак і встановлення всесвітнього панування москви) можлива лише в результаті нової світової війни.

Так що не Гітлер був головним винуватцем всесвітньої бійні, в якій загинуло 70 мільйонів людей - він був лише інструментом в руках головного злодія. Який по результатам тієї війни опинився в таборі переможців, але по факту війну програв. Бо не досяг своєї головної мети...

На фото: Сталін і Ріббентроп після підписання пакту. Кремлівський диктатор ледь не лускається від задоволення. А от схрещені на грудх руки Ріббентропа виказують, що за його посмішкою ховаються тривога і відчуття... мотузки на шиї.