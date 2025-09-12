УкраїнськаУКР
русскийРУС

Сытные кабачковые оладьи для перекуса: самый простой рецепт блюда да 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
882
Рецепт блюда

Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для сытного перекуса, а также даже обеда. Для того, чтобы они были еще более сытными, добавьте в основу твердый сыр. 

Видео дня
Жареные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытных, вкусных, легких оладий из кабачков, с сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кефир 250 мл
  • Яйцо 1 шт.
  • Сахар 1 ч. л.
  • Мука 200 г
  • Сода 1/2 ч. л.
  • Соль 1/4 ч. л.
  • Кабачок 350 г
  • Сыр 100 г
  • Укроп 20 г
  • Масло для жарки
  • Сухой чеснок/черный перец (по вкусу)

Способ приготовления: 

1. Яйцо взбиваем с сахаром до однородности. Добавляем подогретый кефир и размешиваем. Добавляем соль. Добавляем соду, размешиваем. Сода сразу входит в реакцию и начинает шипеть. Добавляем муку, вымешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и даем постоять 10 минут.

Тесто для оладий

2. Кабачок натираем на мелкой терке, немного подсаливаем, перемешиваем и даем постоять 5 минут, чтобы кабачок дал сок. Отжимаем лишнюю жидкость. Сыр натираем на мелкой терке. Укроп мелко нарезаем.

Кабачок для приготовления блюда

3. Добавляем кабачок, сыр и укроп, сухую часть и черный перец в тесто, перемешиваем. Тесто должно получиться густым.

Готовое тесто

4. Прогреваем сковородку с маслом на большом огне, затем жарим на среднем огне до золотистой корочки 2-3 минуты с каждой стороны.

Жареные оладьи

Горячие оладьи особенно вкусны со сметаной!

Готовые оладьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: