Сытные кабачковые оладьи для перекуса: самый простой рецепт блюда да 10 минут
Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для сытного перекуса, а также даже обеда. Для того, чтобы они были еще более сытными, добавьте в основу твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытных, вкусных, легких оладий из кабачков, с сыром.
Ингредиенты:
- Кефир 250 мл
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 1 ч. л.
- Мука 200 г
- Сода 1/2 ч. л.
- Соль 1/4 ч. л.
- Кабачок 350 г
- Сыр 100 г
- Укроп 20 г
- Масло для жарки
- Сухой чеснок/черный перец (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Яйцо взбиваем с сахаром до однородности. Добавляем подогретый кефир и размешиваем. Добавляем соль. Добавляем соду, размешиваем. Сода сразу входит в реакцию и начинает шипеть. Добавляем муку, вымешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и даем постоять 10 минут.
2. Кабачок натираем на мелкой терке, немного подсаливаем, перемешиваем и даем постоять 5 минут, чтобы кабачок дал сок. Отжимаем лишнюю жидкость. Сыр натираем на мелкой терке. Укроп мелко нарезаем.
3. Добавляем кабачок, сыр и укроп, сухую часть и черный перец в тесто, перемешиваем. Тесто должно получиться густым.
4. Прогреваем сковородку с маслом на большом огне, затем жарим на среднем огне до золотистой корочки 2-3 минуты с каждой стороны.
Горячие оладьи особенно вкусны со сметаной!
