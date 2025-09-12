Сытные кабачковые оладьи для перекуса: самый простой рецепт блюда да 10 минут

Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для сытного перекуса, а также даже обеда. Для того, чтобы они были еще более сытными, добавьте в основу твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытных, вкусных, легких оладий из кабачков, с сыром.

Ингредиенты:

Кефир 250 мл

Яйцо 1 шт.

Сахар 1 ч. л.

Мука 200 г

Сода 1/2 ч. л.

Соль 1/4 ч. л.

Кабачок 350 г

Сыр 100 г

Укроп 20 г

Масло для жарки

Сухой чеснок/черный перец (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Яйцо взбиваем с сахаром до однородности. Добавляем подогретый кефир и размешиваем. Добавляем соль. Добавляем соду, размешиваем. Сода сразу входит в реакцию и начинает шипеть. Добавляем муку, вымешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и даем постоять 10 минут.

2. Кабачок натираем на мелкой терке, немного подсаливаем, перемешиваем и даем постоять 5 минут, чтобы кабачок дал сок. Отжимаем лишнюю жидкость. Сыр натираем на мелкой терке. Укроп мелко нарезаем.

3. Добавляем кабачок, сыр и укроп, сухую часть и черный перец в тесто, перемешиваем. Тесто должно получиться густым.

4. Прогреваем сковородку с маслом на большом огне, затем жарим на среднем огне до золотистой корочки 2-3 минуты с каждой стороны.

Горячие оладьи особенно вкусны со сметаной!

