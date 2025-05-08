УкраїнськаУКР
русскийРУС

Сытные и очень вкусные деруны с мясным фаршем: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
303
Рецепт блюда

Самое простое, сытное, быстрое и вкусно блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно по классическому рецепту, а можно добавить тертый сыр, мясной фарш, грибы, так будет еще вкуснее.

Видео дня
Домашние деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных дерунов с мясным фаршем. 

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • Картофель – 1-1.2 кг
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 2-3 ст. л. 
  • Фарш – 250 г
  • Лук – 2 шт (крупных)
  • Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)
  • Масло растительное
  • Сметана для подачи и 1 ст. л. для дерунов 
  • Сливочное масло

Способ приготовления: 

1. Основа: картофель натираем на мелкую терку, следом лук. Хорошо перемешаем и отжимаем максимально весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавляем ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, тертый чеснок. 

Картофельное тесто

2. Для начинки: смешаем фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавим специи, перемешайте.

Мясной фарш для начинки

3. Формируйте деруны: выложите ложку теста, сверху немного мяса и снова закрываем тестом. Жарим на масле с двух сторон до румяности. 

Сколько готовить деруны

Подавайте со сметаной!

Готовые деруны

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: