Сытные и очень вкусные деруны с мясным фаршем: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Самое простое, сытное, быстрое и вкусно блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно по классическому рецепту, а можно добавить тертый сыр, мясной фарш, грибы, так будет еще вкуснее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных дерунов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Картофель – 1-1.2 кг

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2-3 ст. л.

Фарш – 250 г

Лук – 2 шт (крупных)

Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)

Масло растительное

Сметана для подачи и 1 ст. л. для дерунов

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Основа: картофель натираем на мелкую терку, следом лук. Хорошо перемешаем и отжимаем максимально весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавляем ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, тертый чеснок.

2. Для начинки: смешаем фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавим специи, перемешайте.

3. Формируйте деруны: выложите ложку теста, сверху немного мяса и снова закрываем тестом. Жарим на масле с двух сторон до румяности.

Подавайте со сметаной!

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