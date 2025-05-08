Сытные и очень вкусные деруны с мясным фаршем: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
Самое простое, сытное, быстрое и вкусно блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно по классическому рецепту, а можно добавить тертый сыр, мясной фарш, грибы, так будет еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных дерунов с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Картофель – 1-1.2 кг
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2-3 ст. л.
- Фарш – 250 г
- Лук – 2 шт (крупных)
- Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)
- Масло растительное
- Сметана для подачи и 1 ст. л. для дерунов
- Сливочное масло
Способ приготовления:
1. Основа: картофель натираем на мелкую терку, следом лук. Хорошо перемешаем и отжимаем максимально весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавляем ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, тертый чеснок.
2. Для начинки: смешаем фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавим специи, перемешайте.
3. Формируйте деруны: выложите ложку теста, сверху немного мяса и снова закрываем тестом. Жарим на масле с двух сторон до румяности.
Подавайте со сметаной!
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