Сытная картофельная запеканка с куриным мясом: рецепт блюда для обеда и ужина
Если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, идеальными продуктами для этого будут картофель, мясо, овощи, морепродукты. Из этого набора продуктов можно приготовить рагу, а также запеканки, соте.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с мясом и сыром.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- томаты черри
- 2 ст.л. сметаны/майонеза
- соль, перец, чеснок, копченая паприка
- шпикачки куриные или любое мясо
- сыр
- зеленый лук/укроп/петрушка
Способ приготовления:
1. В форму для запекания отправляем мелко нарезанный картофель, добавляем лук, черри, сметану, соль, специи и хорошо перемешиваем.
2. Сверху выкладываем куриные шпикачки или колбаски, филе, куриные бедрышки. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 190С духовку на 45-50 минут.
3. После снимаем фольгу, добавляем сыр и запекаем еще 10-15 минут. В конце посыпаем луком!
