УкраїнськаУКР
русскийРУС

Сытная картофельная запеканка с куриным мясом: рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
138
Сытная картофельная запеканка с куриным мясом: рецепт блюда для обеда и ужина

Если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, идеальными продуктами для этого будут картофель, мясо, овощи, морепродукты. Из этого набора продуктов можно приготовить рагу, а также запеканки, соте.

Видео дня
Как вкусно запечь картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с мясом и сыром.

Ингредиенты:

  • картофель
  • лук
  • томаты черри
  • 2 ст.л. сметаны/майонеза
  • соль, перец, чеснок, копченая паприка
  • шпикачки куриные или любое мясо
  • сыр
  • зеленый лук/укроп/петрушка

Способ приготовления:

1. В форму для запекания отправляем мелко нарезанный картофель, добавляем лук, черри, сметану, соль, специи и хорошо перемешиваем.

Овощи со специями

2. Сверху выкладываем куриные шпикачки или колбаски, филе, куриные бедрышки. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 190С духовку на 45-50 минут.

Сколько запекать картофель

3. После снимаем фольгу, добавляем сыр и запекаем еще 10-15 минут. В конце посыпаем луком!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: