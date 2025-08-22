Сытная картофельная запеканка с куриным мясом: рецепт блюда для обеда и ужина

Если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, идеальными продуктами для этого будут картофель, мясо, овощи, морепродукты. Из этого набора продуктов можно приготовить рагу, а также запеканки, соте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с мясом и сыром.

Ингредиенты:

картофель

лук

томаты черри

2 ст.л. сметаны/майонеза

соль, перец, чеснок, копченая паприка

шпикачки куриные или любое мясо

сыр

зеленый лук/укроп/петрушка

Способ приготовления:

1. В форму для запекания отправляем мелко нарезанный картофель, добавляем лук, черри, сметану, соль, специи и хорошо перемешиваем.

2. Сверху выкладываем куриные шпикачки или колбаски, филе, куриные бедрышки. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 190С духовку на 45-50 минут.

3. После снимаем фольгу, добавляем сыр и запекаем еще 10-15 минут. В конце посыпаем луком!

