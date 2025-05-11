Сырский в День матери: слезы мам упадут на головы российских захватчиков местью

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинок с Днем матери. Он подчеркнул, что во времена войны украинские мамы остаются опорой, дарят силу и любовь и сами борются с врагом в рядах Сил обороны.

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Сырский также выразил соболезнования матерям, которые потеряли сыновей на войне – по его словам, их слезы упадут на головы оккупантов местью украинских защитников. Поздравление главкома в воскресенье, 11 мая, обнародовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Сегодня День матери. Когда страна содрогается от войны, матери остаются нашей опорой и дарят любовь. Дорогие матери! Вы родили и воспитываете украинских защитников и защитниц. И сами боретесь с врагом. Вы – наша вера, вы – сила, вы – молитва для каждого из нас", – говорится в поздравлении.

Сырский также обратился со словами благодарности к мамам, которые служат в рядах ВСУ. По его словам, в их сердцах – нежность матери и твердость воина.

"Вы защищаете страну и одновременно остаетесь теми, кто наполняет наш мир любовью. Искренне благодарен за вашу службу, силу и преданность долгу", – заявил главком.

Кроме того, он выразил соболезнования матерям, чьих детей забрала война.

"В этот день хочу выразить соболезнования каждой матери, которая потеряла ребенка на войне за свободу Украины. Ваша боль – это боль, живущая в каждом из нас. Ваши слезы упадут на головы российских захватчиков нашей местью", – пообещал Сырский.

Главнокомандующий также пожелал всем матерям Украины силы, здоровья, любви и уважения от детей.

"Пусть они дарят радость и гордость! Слава украинским матерям! Слава Украине!" – говорится в поздравлении.

Как сообщал OBOZ.UA, День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая, в этом году праздник выпал на 11 мая. На государственном уровне эта дата была установлена указом президента.

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