Когда празднуют День матери и День отца: точные даты в 2025 году

Родители – это очень важные люди в жизни каждого. Именно поэтому их вклад в воспитание нового поколения отмечается особыми праздниками – Днем матери и Днем отца.

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OBOZ.UA рассказывает, когда в 2025 году выпадают эти даты. А также, как можно их хорошо отпраздновать.

Когда День матери в 2025 году

Дата Дня матери в Украине является переходной. Согласно официальному календарю праздников, его отмечают во второе воскресенье мая. В 2025 году это будет 11-е число. Итак, в этом году День матери Украина празднует 11 мая. Этот праздник в нашей стране совпадает с большинством стран мира.

Как празднуют День матери

Четких традиций празднования этой даты не существует. Каждая семья может устанавливать их по своему усмотрению. Главное – это подарить маме хотя бы немного своих внимания и тепла. Позвоните, отправьте открытку, букет или подарок, поговорите по видеосвязи, а лучше заезжайте в гости к маме лично.

Матерей в праздник поздравляют, независимо от их возраста и опыта. Почитают и вклад старших женщин, чьи дети уже давно выросли и родили своих детей, и тех, кто впервые привел на свет нового человека. Поздравлений достойны и женщины, которые приняли в семью детей, оставшихся без попечения биологических родителей.

Когда День отца в 2025 году

Дата Дня отца в Украине тоже меняется год от года. Как и в большинстве стран мира, она приходится на третье воскресенье июня. Таким образом День отца в 2025 году Украина будет отмечать 15 июня.

Как празднуют День отца

И этот праздник тоже не имеет собственных определенных традиций. Более того, по духу и значению он максимально приближен ко Дню матери, но чествует вклад отца или родительской фигуры в становление ребенка.

Дарят ли в этот день отцам подарки? Каждый решает для себя этот вопрос в отдельности. В мире традиционно на День отца, как и на День матери не принято дарить что-то ценное. Презенты должны иметь более символическое значение, которое демонстрирует теплое отношение и благодарность к вырастившему вас мужчине. Подпишите собственноручно открытку, приобретите или смастерите какую-нибудь приятную безделушку, выберите сувенир с надписью о папе. Главное, чтобы все шло от души.

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