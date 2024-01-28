Сын киевлянина Роже Вадим: человек, открывший миру Брижит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонду

Фильмы Роже Вадима – "И Бог создал женщину", "Опасные связи", "Порок и добродетель" – вошли в историю мирового кинематографа, но не менее известен он и своей личной жизнью: он был мужем самых красивых актрис мирового уровня. Впрочем, ему удалось самым невероятным образом совместить одно с другим: он, как астроном от кино, находил звезды и "зажигал" их, раскрывая в них таланты – недаром его также называли "ювелиром", который ограняет алмазы, делая из них бриллианты.

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Обладал он и еще одной, не менее важной для мужчины, способностью: расставаясь с теми, кого любил, он умудрялся сохранять с ним добрые отношения. Иллюстрацией к этим словам могла бы послужить история, произошедшая на съемках фильма "Карусель", когда Вадим оступился и сломал руку. Его вторая жена Аннет Стройберг побежала вызывать врачей, Джейн Фонда пыталась отыскать лед, чтобы облегчить боль. Катрин Денев, снимавшаяся в павильоне по соседству, тут же оказалась рядом, как и проезжавшая мимо на такси Брижит Бардо – все они провожали Вадима до скорой помощи.

Сын киевлянина

При рождении его звали Вадимом Игоревичем Племянниковым, но карьера кинорежиссера требовала звучного псевдонима – так он стал Роже Вадимом. Отец будущей знаменитости, Игорь Племянников, уроженец Киева, происходивший от старинного дворянского рода, бежал во Францию от ужасов революции и гражданской войны. Там он, знавший французский язык в совершенстве, окончил Школу политических наук и сделал карьеру дипломата – служил во французских миссиях в Египте и Турции. В Париже Племянников встретился с актрисой Марией-Антуанеттой Ардилуз, которая не только разделила с ним жизнь на чужбине, но и родила сына Вадима.

Когда отец умер, мать с десятилетним Вадимом вернулась в Париж, где они пережили Вторую мировую войну и связанную с ней немецкую оккупацию.

С рекомендацией Андре Жида

Видимо, от матери Вадим взял больше, чем от отца: дипломатией – в отличие от актерского мастерства – он совсем не интересовался. На юношу, который окончил школу театрального мастерства, очень скоро обратили внимание театральные режиссеры, которые начали давать ему первые – поначалу небольшие – роли. Но неуемной творческой натуре Вадима этого было мало, и он решил попробовать себя в литературе – написал роман. Ему самому он казался гениальным, но прежде чем идти с ним в издательство, начинающий писатель все-таки решил показать его кому-то авторитетному, чтобы он подтвердил это мнение. Выбор Вадима пал на нобелевского лауреата по литературе Андре Жида, к которому ему удалось буквально прорваться, что было совсем не просто. Жид не только прочитал роман, но и отрецензировал его, заявив, что никакой литературной ценности творение Племянникова не представляет. Впрочем, бездарным он юношу тоже не назвал, решив, что тому надо попробовать себя в другом искусстве – кино. Он порекомендовал его знакомому кинорежиссеру Марку Аллегре, чем решил судьбу Племянникова. Впрочем, с тех пор мало кто вспоминал его настоящую фамилию – от стал известен под звучным псевдонимом Роже Вадим. Свою карьеру в кино он начал с работы ассистента, отвечающего за подбор актеров кастинг-директора, но довольно быстро сделал карьеру в кинематографе – в этом ему помогла Брижит Бардо.

"И Роже Вадим создал Бардо"

Роже обратил внимание на Брижит, выбирая кандидатуры для проб очередного фильма, над которым работал; 15-летняя модель была чудо как хороша. Но ее возраст не оставлял ему никаких надежд на то, что в ближайшее время сказка станет явью – строгие родители-католики не позволили бы этого. Три года платонической любви и ухаживаний со стороны Роже завершились регистрацией в мэрии, а затем и венчанием в соборе Нотр-Дам-де-Грас, на котором особенно настаивал отец Брижит, когда девушке наконец-то исполнилось 18.

Нельзя сказать, что совместная жизнь оправдала ожидания, которые возлагали на нее молодожены – поначалу им было нелегко: они зарабатывали мало, поэтому вынуждены были во всем себе отказывать. Роже в свободное от работы в кино время писал статьи в газеты, Брижит много снималась, но ее роли не производили впечатления ни на зрителей, ни на критиков. И тогда Вадим решил взять их с Бардо судьбу в собственные руки – снять фильм с Бардо в главной роли. Картина "И Бог создал женщину" вышла на экраны в 1956 году и произвела на европейское общество неизгладимое впечатление. Причем одни неутомимо хвалили ее, а другие также неутомимо ругали: как в первом, так и во втором случае причиной была яркая и вызывающая сексуальность главной героини, которую сыграла не побоявшаяся обнажиться на экране Бардо. Поклонники фильма победили – из "безнравственной картины" он превратился в "сексуальный манифест". Бардо стали именовать не иначе как "секс-символом", открывшего ее для публики Вадима – "дьяволом, зажигающем звезды", а сам фильм – "И Роже Вадим создал Бардо". Увы, на семейном счастье пары он отразился не лучшим образом: Брижит влюбилась в своего партнера по картине Жан-Луи Третиньяна и без сожаления развелась с Вадимом, оставшись в его жизни единственной женщиной, которой он не изменял.

Надежды, которые не оправдались

Вадим недолго оставался в одиночестве – вскоре он познакомился с очаровательной датчанкой Анитой – Аннет – Стройберг. Очарованный ее красотой и пылкостью (чтобы сделать подарок любимому, девушка продала свое единственное вечернее платье), Роже женился, не раздумывая. Но, увы. Брак был непродолжительным: Вадим не оправдал надежд юной скандинавки – ни как муж, ни как режиссер. Она рассчитывала, что он сделает из нее вторую Бардо, но Роже, хоть и снимал ее в своих фильмах, ролей, которые позволили бы выбиться в звезды, не давал. Узнав, что муж собирается работать над адаптированными под современные реалии "Опасными связями" Шодерло де Лакло, Аннет была уверена, что уж эта-то картина точно сделает ее популярной, но она и тут оказалась в проигрыше: внимание зрителей и критиков было сосредоточено на исполнителях главных ролей – Жанне Моро и Симоне Ренан. Они уже были близки к разводу, когда Аннет узнала, что беременна – появление дочери Натали на время примирило супругов. Возможно, их совместная жизнь тянулась бы еще какое-то время, но в жизни Вадима появилась еще одна юная красавица: актриса Франсуаза Дорлеак познакомила его со своей сестрой – Катрин Денев.

"Жаль, что он так и не оценил меня по достоинству"

Несмотря на то, что 17-летняя Катрин буквально сразу же бросилась в объятия знаменитого режиссера, согласившись поехать в свободную квартиру его друга через несколько часов после знакомства, жизнь с ней легкой не была. Денев обладала обманчивой ангельской внешностью, за "ширмой" которой трудно было предугадать сильный мужской характер. Вадима это раздражало – он надеялся увидеть в Катрин подобие Бардо, но они были противоположными, как небо и земля, из-за чего Роже вполне мог сказать своей возлюбленной, что она отличается от его первой жены как "бутылочное стекло от алмаза". Скандалы следовали за примирениями и наоборот, тем не менее Вадим был готов жениться, особенно после того, как выяснилось, что Денев беременна. Но против развода категорически возражала Аннет: она пригрозила Роже, что не даст ему видеться с Натали – как мать она имела на это право. Денев, которой все это надоело, родив Вадиму сына Кристиана, уехала на съемки фильма "Шербурские зонтики". Роже считал, что Катрин стоит отказаться от проходной мелодрамы, но фильм не только "выстрелил" в прокате сам, но и сделал всемирно знаменитой актрису, сыгравшую в нем главную роль. Несмотря на то, что к этому мюзиклу режиссер не имел никакого отношения, Денев всегда считала и считает, что своим успехом в кино она обязана именно ему. По ее мнению, именно он научил ее всему, что она знает и умеет, при этом жалела она только об одном: о том, что он, как ей казалось, не оценил ее по достоинству.

Их развело расстояние

С дочерью знаменитого голливудского актера Генри Фонды, Джейн, Вадим познакомился в знаменитом парижском ресторане "Максим". Следующая их встреча состоялась в буфете киностудии, куда девушка прибежала прямо со съемочной площадки, к тому времени Вадим уже все для себя решил: эту девушку он не отпустит. После съемок он проводил Джейн в гостиницу и остался в ее номере до утра. С тех пор они расставались только на то время, когда Фонда уходила – или улетала в Америку – на работу, или Роже покидал отель, чтобы встретиться со своей дочерью. Правда, так происходило до определенного момента, когда актриса узнала, что любимый человек ей изменяет, причем, каждый раз – с новыми красотками, имени которых он уже следующим утром не мог вспомнить. Несмотря на это, Джейн прощала Роже: он был первым в ее жизни мужчиной, которого она полюбила по-настоящему – он дал ей уверенность в себе и своих женских чарах. Через три года они поженились, сыграв тихую свадьбу в Лас-Вегасе, а вскоре она узнала, что беременна. Рождение дочери Ванессы не укрепили их брак, как на то рассчитывала актриса, а, наоборот, ослабило его. Можно сказать, что их развело расстояние: Вадим жил и работал в Париже, а Джейн все чаще улетала на съемки в Америку и ей все меньше хотелось возвращаться обратно. Когда Ванессе исполнился год, они развелись. На память им – и их зрителям и поклонникам – стал фильм Вадима "Барбарелла", в которой Фонда сыграла главную роль.

Самый счастливый брак - последний

В свой донжуанский список Вадим также мог записать актрису Сильвию Кристель, яркий, но короткий роман с которой закончился после выхода на экраны прославившего ее фильма "Эммануэль" и брак с Катрин Шнайдер – наследницей сталелитейного магната.

Самым счастливым сам Вадим считал свой пятый брак с актрисой Мари-Кристин Барро: ей не нужны были роли в его фильмах, а заботило одно – его покой и комфорт. Она создавала ему условия для работы над книгами, которые он писал в последние годы, следила за тем, чтобы никто не шумел и Роже не отвлекали телефонными звонками, занималась его рационом и гардеробом – нянчилась с ним, как с ребенком.

С ней он прожил десять лет и на ее руках умер 11 февраля 2000 года от онкологического заболевания. На похороны Роже Вадима пришли все его жены: он умел красиво расставаться с женщинами – ни одна из них не затаила на него обиду.