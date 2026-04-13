Светлая седмица после Пасхи: что нельзя делать в этот период

Празднование Пасхи в Украине не ограничивается походом в воскресенье в церковь, торжественным завтраком, поеданием пасхи и игрой в стукалки с пасхальными яйцами. Сразу за самим праздником начинается Светлая седмица, которая должна быть наполнена радостью от воскресения Христа.

В эти дни в храмах продолжают праздничные богослужения, верующие приветствуют друг друга словами "Христос воскрес! – Воистину воскрес!" и посещают родных, а строгие посты отменяются. Неделя символизирует победу жизни над смертью и обновление, поэтому ее принято проводить в приподнятом настроении, с добрыми делами и общением с близкими. OBOZ.UA рассказывает об основных запретах Светлой седмицы, а также о главных традициях каждого ее дня.

Запреты Светлой седмицы

Поскольку строгие ограничения в еде после Пасхи снимаются, верующие могут есть вволю скоромных блюд. Но все же рекомендуется не впадать в излишества и потреблять пищу умеренно. Не стоит забывать, что чревоугодие считается грехом.

В этот период не рекомендуется грустить, ссориться, ругаться или заниматься тяжелым физическим трудом без крайней необходимости. В первую неделю после Пасхи церковь все еще не проводит венчаний. А люди в этот период стараются избегать поминальных обрядов с траурным настроением, ведь эта неделя посвящена радости, а не скорби. Главный акцент – на добрых поступках, спокойствии и внутренней радости.

Поливной понедельник

В этот день принято наведываться к родным и друзьям. Когда идете в гости, считается, что первым в дом должен зайти мужчина. Обычно гости должны приносить с собой пасхи и яйца, а также небольшие символические подарки для хозяев.

В древности существовал интересный обычай. Понедельник называли поливным, ведь парни обливали девушек водой, а те в ответ дарили им крашеные яйца. Считалось, что таким образом люди смывают друг с друга грехи.

Вторник Светлой седмицы

В Светлый вторник также принято ходить в гости. В этот день уже неважно, кто первым заходит в дом. С этого дня начинают петь веснянки и гаивки, призывая весну. По традиции, это "женский день", когда девушки и женщины устраивают забавы.

Среда Светлой седмицы

Этот день посвящают развлечениям и искренней радости. Молодежь собирается большими компаниями и проводит время вместе. В народе считалось, если нарушить запрет на работу в поле именно в среду, урожай побьет градом.

Четверг Светлой седмицы

По поверьям, именно в этот день празднование Пасхи достигает и потустороннего мира. Считается, что души умерших могут приобщаться к радости вместе со своими живыми близкими. Впрочем, этот день больше посвящают не развлечениям, а заботам: перед Проводами упорядочивают могилы на кладбищах. Также молодые люди в Светлый четверг устраивали смотрины – присматривались к будущим невестам.

Пятница Светлой седмицы

В этот день почитают икону Божьей Матери "Живоносный источник". В храмах проводят малое освящение воды. Существует поверье, что умывание холодной водой в пятницу после Пасхи помогает девушкам сохранить красоту и здоровье.

Суббота Светлой седмицы

Эту субботу принято проводить весело и радостно. Можно навещать близких, ходить в гости или просто приятно отдыхать. При этом уже разрешается возвращаться к ежедневным делам: убирать, стирать и готовить.

Воскресенье Светлой седмицы

Этот день завершает Светлую седмицу и открывает поминальную неделю. С этого дня начинают посещать кладбища, зажигать на могилах свечи, приносить цветы и угощения. Также в этот день молятся за упокой душ умерших родственников.

