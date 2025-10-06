Сукот 2025: что означает и сколько длится еврейский праздник
В октябре еврейские общины всего мира отмечают один из самых радостных праздников года – Сукот, или Праздник кустов. Это время благодарности, единства и духовного обновления, когда семьи собираются, чтобы вспомнить путешествие предков по Синайской пустыне.
В 2025 году Сукот начнется вечером 6 октября и продлится до вечера 13 октября. Это один из трех главных праздников иудаизма.
Исторический и духовный смысл Сукота
Название праздника происходит от слова сукá – временная хижина или шалаш, в котором, по преданию, жил народ Израиля во время сорокалетних странствий в Синайской пустыне.
Праздник имеет две главные темы – благодарность за урожай и память о путешествии по пустыне. В древнем Израиле этот период считался временем сбора плодов и винограда, поэтому Сукот также называют "праздником сбора урожая".
Традиции Сукота
Самая известная традиция Сукота – жить в сукáх, временных шалашах, которые устанавливают под открытым небом. В течение семи дней в суке едят, поют, принимают гостей, а иногда даже ночуют.
Сукá имеет особые требования:
- минимум три стены;
- крыша из веток, камыша или соломы, которая дает тень, но сквозь нее видно звезды;
- конструкция должна быть временной, чтобы напоминать человеку о хрупкости материального мира.
От заповеди жить в суке освобождаются женщины, путешественники и больные, но для остальных это считается обязательным предписанием.
Одним из центральных ритуалов праздника является "вознесение лулава " – благословение четырех видов растений:
- этрог (цитрон) – символ сердца;
- пальмовая ветвь (лулав) – символ позвоночника;
- мирт – символ глаз;
- ива – символ губ.
Вместе они олицетворяют единство народа Израиля.
Праздник благодарения и урожая
Сукот также является праздником урожая, поэтому на столе появляются свежие фрукты, овощи, мед, вино и хала – традиционный еврейский хлеб.
После вечерней службы в синагоге глава семьи проводит кидуш – обряд освящения вина с благодарственной молитвой за дары земли.
В древнем Иерусалиме в это время совершались торжественные водные процессии – символ молитвы о дожде для будущего года. И сегодня во многих общинах в этот период царит особая атмосфера радости, песен и совместных трапез.
