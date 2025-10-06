Сукот 2025: что означает и сколько длится еврейский праздник

В октябре еврейские общины всего мира отмечают один из самых радостных праздников года – Сукот, или Праздник кустов. Это время благодарности, единства и духовного обновления, когда семьи собираются, чтобы вспомнить путешествие предков по Синайской пустыне.

В 2025 году Сукот начнется вечером 6 октября и продлится до вечера 13 октября. Это один из трех главных праздников иудаизма.

Исторический и духовный смысл Сукота

Название праздника происходит от слова сукá – временная хижина или шалаш, в котором, по преданию, жил народ Израиля во время сорокалетних странствий в Синайской пустыне.

Праздник имеет две главные темы – благодарность за урожай и память о путешествии по пустыне. В древнем Израиле этот период считался временем сбора плодов и винограда, поэтому Сукот также называют "праздником сбора урожая".

Традиции Сукота

Самая известная традиция Сукота – жить в сукáх, временных шалашах, которые устанавливают под открытым небом. В течение семи дней в суке едят, поют, принимают гостей, а иногда даже ночуют.

Сукá имеет особые требования:

минимум три стены;

крыша из веток, камыша или соломы, которая дает тень, но сквозь нее видно звезды ;

; конструкция должна быть временной, чтобы напоминать человеку о хрупкости материального мира.

От заповеди жить в суке освобождаются женщины, путешественники и больные, но для остальных это считается обязательным предписанием.

Одним из центральных ритуалов праздника является "вознесение лулава " – благословение четырех видов растений:

этрог (цитрон) – символ сердца;

пальмовая ветвь (лулав) – символ позвоночника;

мирт – символ глаз;

ива – символ губ.

Вместе они олицетворяют единство народа Израиля.

Праздник благодарения и урожая

Сукот также является праздником урожая, поэтому на столе появляются свежие фрукты, овощи, мед, вино и хала – традиционный еврейский хлеб.

После вечерней службы в синагоге глава семьи проводит кидуш – обряд освящения вина с благодарственной молитвой за дары земли.

В древнем Иерусалиме в это время совершались торжественные водные процессии – символ молитвы о дожде для будущего года. И сегодня во многих общинах в этот период царит особая атмосфера радости, песен и совместных трапез.

