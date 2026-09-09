Суд обязал мать вернуть военному из Ровенской области деньги, полученные во время его пребывания в плену: подробности громкого дела

Суд обязал жительницу Ривненской области Людмилу Панчук вернуть сыну, военнослужащему ВСУ Дмитрию Панчуку, почти 4 млн грн. Эти деньги она получила, пока Дмитрий находился в российском плену.

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Когда сын вернулся домой, мать отказалась отдавать ему денежное обеспечение, которое забирала себе в его отсутствие, и даже выписала его из дома. Суд первой инстанции встал на сторону Дмитрия, а 8 сентября его решение подтвердили в апелляционной инстанции, где Людмила Панчук пыталась обжаловать судебное решение, сообщает "Суспільне Рівне".

Суд обязал мать вернуть сыну его деньги

Уже несколько месяцев подряд тянется судебный спор между военнослужащим Дмитрием Панчуком из Ривненской области и его матерью Людмилой. Мужчина требует вернуть 3 млн 894 тыс. грн его денежного обеспечения: пока он находился в российском плену, деньги забирала себе мать.

13 апреля 2026 года Ривненский районный суд обязал Людмилу Панчук вернуть деньги, однако она подала апелляцию.

8 сентября Ривненский апелляционный суд оставил предыдущее решение без изменений.

Аргументы сторон

Представительница Людмилы Панчук, адвокат Алла Филатова, подчеркивала : в то время, когда ее клиентка получала зарплату сына, действовали другие нормы в отношении таких выплат, поэтому она, мол, ничего не нарушила.

"Когда Дмитрий находился в плену, это положение было сформулировано в такой редакции, что вся заработная плата перечислялась на содержание семьи военнослужащего. Впоследствии данная норма была изменена, и в настоящее время уже выплачивается половина. Мы считаем, что Людмила Николаевна Панчук никоим образом не нарушила нормы законодательства. В постановлении Кабинета Министров № 884 нет ни одного пункта, ни одного положения, которое бы говорило о том, что средства семья военнослужащего должна была получать для последующего возврата", – говорит Филатова.

В свою очередь представитель Дмитрия Василий Харчук ходатайствовал оставить апелляционную жалобу матери своего клиента без удовлетворения.

"Мы считаем, что суд первой инстанции достаточно полно рассмотрел этот вопрос в своём решении. Сам механизм и правовое регулирование, предусмотренные этим актом,не устанавливают, что имущественное право военнослужащего на денежное обеспечение прекращается, или что эти средства переходят в собственность лиц, получающих их в период плена, или позволяет распоряжаться всей этой суммой по своему усмотрению, или лишает военнослужащего права требовать возврата этих денег", – отметил адвокат.

Ни Дмитрия Панчука, ни его матери на заседании не было: он не смог прибыть, поскольку продолжает службу в армии, а она, по словам адвоката, находится за границей.

Ознакомившись с материалами дела и выслушав аргументы сторон, суд оставил апелляционную жалобу Людмилы Панчук без удовлетворения.

"Апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу Панчук Людмилы Ивановны оставить без удовлетворения, решение Ривненского районного суда Ровенской области от 13 апреля 2026 года оставить без изменений. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение 30 дней со дня оглашения", – отметил председательствующий судья Сергей Хилевич.

Будет ли Людмила Панчук обжаловать решение суда в Верховном Суде, её представительница пока не знает.

"Нужно поговорить со своей доверительницей. В свою очередь я хочу сказать, что уже сформировалась позиция и практика Европейского суда по правам человека, где говорится о том, что при наличии ошибок со стороны органов государственной власти гражданин, если он действовал добросовестно, не должен нести ответственность за действия органов государственной власти. Считаем, что в данном случае именно государство не подумало о правах и интересах военнопленных, потому что на тот момент, согласно постановлению, именно 100% заработной платы перечислялось членам их семьи", – отметила адвокат Людмилы Панчук.

Как отреагировал на решение апелляционного суда сам военный

После оглашения решения "Суспільне" связалось с Дмитрием Панчуком.

"Еще немного осталось. Последние, так сказать, шаги к завершению этой истории. И чтобы все знали, что после плена, после всего, что можно пережить, чего можно добиться. Многое. Главное – захотеть и не отступать", – сказал Дмитрий в беседе с журналистами.

Он рассказал: о том, что мать обжаловала предыдущее решение суда, он узнал, получив уведомление в приложении "Дія". По словам Дмитрия, по состоянию на 8 сентября она ему деньги не возвращала и прописку в доме, из которого ранее выписала, не восстановила.

"Она писала только мне , и то лишь потому, что хотела, чтобы я приехал, хотела, чтобы я отменил судебное решение. Она без извинений, без всего просто требовала этого от меня. Опираясь на то, что она мать, и я не должен был так поступать", – добавил Дмитрий.

"Суспільне" напомнило, что судебная тяжба началась после того, как Дмитрий, вернувшись из плена, обнаружил, что его мать отказалась возвращать ему деньги и выписала сына из дома.

Первое судебное заседание по делу состоялось 20 марта. Адвокат Людмилы Панчук Алла Филатова тогда заявляла, что ее клиентка хочет заключить с сыном мировое соглашение. Однако предложенные условия Дмитрия не устроили.

В итоге суд первой инстанции встал на сторону военного и обязал Людмилу Панчук вернуть сыну 3 миллиона 894 тысячи гривен его зарплаты за время пребывания в плену. "Суспільне" уточняет: в решении от 13 апреля Ривненский районный суд удовлетворил иск Дмитрия частично, поскольку сумма была пересчитана в соответствии с фактическими выплатами воинской части с учётом выявленной предыдущей погрешности.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько месяцев назад в Житомире бывший военнопленный Александр Плотицин обвинил бывшую жену в том, что во время его пребывания в плену она якобы присвоила его государственные выплаты и незаконно переоформила его жилье. Женщина работает в полиции и квартиру Александра без его ведома переписала на бывшую тещу военного. Адвокат защитника Екатерина Воронюк добавила, что бывшая жена военного "лишила его всего, даже общения с собственными детьми". Военный тогда обратился в суд.

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