Стрельцу – свобода, Скорпиону – страсть: с кем хочет жениться каждый знак зодиака

Астрологи уверяют: знак зодиака может многое рассказать о характере человека, его привычках, ценностях, а также о том, какой тип отношений он ищет. Особенно это касается мужчин, которые, хоть и не всегда открыто говорят о своих предпочтениях, бессознательно ориентируются именно на те черты, которые больше всего резонируют с их зодиакальной природой.

Оказывается, мужчины-Близнецы чаще других имеют несколько романов одновременно, Раков привлекает красота и нежность, Водолеи ищут старших женщин, которые не давят на них, а Рыбы вообще ждут, пока инициативу проявит женщина. Представители других знаков зодиака также имеют свои четкие требования к будущей партнерше. Как отмечают в 24Sata, кому-то важна внешность, кто-то не представляет жизни без глубокой эмоциональной поддержки, а некоторые ищут не просто жену, а настоящего союзника в достижении жизненных целей.

Овен

Мужчина-Овен обожает внимание и всегда стремится быть в центре событий. Он хочет видеть рядом с собой умную, коммуникабельную и игривую женщину, которая сможет поддержать его амбициозные цели. Представители этого знака обычно щедрые, трудолюбивые, энергичные, но могут тратить деньги без оглядки. В отношениях ищут не просто любовь, а союзничество.

Телец

Самое важное для Тельца – стабильность, практичность и эмоциональная безопасность. Идеальная жена для него – та, которая оценит его труд, будет верной и не будет создавать драм. В то же время Телец может быть очень ревнивым и собственническим, поэтому партнеры должны быть готовыми к его эмоциональной глубине. Зато в обмен он подарит комфорт, финансовую стабильность и преданность.

Близнецы

Жизнь с Близнецом – это постоянное приключение. Этот мужчина обаятельный, умный, разговорчивый и всегда в поиске новых эмоций. Его идеальная женщина – легкая на подъем, креативная, не боящаяся перемен. В то же время она должна быть терпеливой: Близнец может быть нерешительным, избегать глубоких разговоров и часто менять настроение.

Рак

Настоящий домашний. Рак мечтает о семье и нежной, красивой женщине, которая станет для него эмоциональной опорой. Он осторожен в выборе партнерши, потому что сильно привязывается. Для него очень важна связь с матерью, поэтому новой женщине в его жизни придется пройти настоящее испытание на доверие. В отношениях – заботливый, внимательный, но склонен к перепадам настроения.

Лев

Царь зодиака хочет, чтобы его партнерша им восхищалась. Комплименты – его топливо, поэтому ему нужна женщина, которая искренне будет поддерживать его успехи и никогда не будет преуменьшать достижений. Лев не терпит игнора и равнодушия, однако в обмен он отдает себя щедро и со страстью.

Дева

Практичный, рациональный и немного отстраненный мужчина-Дева мечтает о женщине, которая оценит его интеллект, чистоту и сдержанность. Он не склонен к чрезмерному романтизму, но способен на глубокую, молчаливую верность. Его идеальная жена – опрятная, тихая, скромная и терпеливая.

Весы

Этот знак придает большое значение эстетике. Весы сперва влюбляются во внешность, а уже потом в душу. Им нравятся стильные, привлекательные женщины, которые умеют флиртовать и поддерживать легкое общение. Однако слишком глубокие эмоции или драматические сцены могут их отпугнуть. Весы – жизнерадостные оптимисты, которые ценят баланс и красоту во всем.

Скорпион

Мужчина-Скорпион – страстный, загадочный и уверенный в себе. Его привлекательность не зависит от внешности, ведь харизма Скорпиона действует почти магнетически. Он ищет верную и глубокую партнершу, которая не боится его темных сторон. Эмоции, контроль и преданность – ключевые слова его идеального брака.

Стрелец

Свободолюбивый и позитивный, Стрелец не терпит ограничений. Его идеальная женщина – легкая, жизнерадостная, независимая и не пытающаяся его "исправить". Он не ревнив, не обидчив, но легко разочаровывается, если партнерша оказывается неискренней или чрезмерно серьезной.

Козерог

Амбициозный, успешный и очень сдержанный в проявлениях чувств. Мужчина-Козерог боится конкуренток, поэтому избегает женщин, которые имеют те же властные амбиции, что и он. Ему нужна поддержка, верность, тишина и уважение. Он долго строит отношения, но когда уже доверяет – остается надолго.

Водолей

Необычный, мечтательный и немного оторванный от реальности – Водолей часто выбирает старших женщин, которые не ставят ограничений и не давят. Ему важно иметь пространство, время для размышлений и ощущение принятия. Женщина для Водолея прежде всего партнерша по духу, а не просто любимая.

Рыбы

Чувствительный и романтичный, мужчина-Рыбы не всегда понимает, чего хочет, но точно ждет, что первый шаг сделает женщина. Ему нужна та, кто не испугается его эмоций, примет его мечтательность и порой противоречивую натуру. Рыбы могут быть как верными, так и хитрыми – все зависит от того, как с ними обращаются.

