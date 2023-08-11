Люди, нужно помочь нашим защитникам!

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На фронте ужасные кровопролитные бои, очень много погибших и тяжелораненых бойцов.

Каждый день десятки погребений наших воинов, страшная война!

Бойцы очень просят дроны, тепловизоры, рации, станции, авто.

Из срочного нужно выкупить:

Три зарядные станции – 67 тыс. грн

Рации Моторолла –107 тыс. грн.

Дрон Мавик 3 – 90 тыс. и тепловизор – 54 тыс. грн

По отчетам.

Вчера выкупила два дрона Мавик 3-180 тыс. грн, за неделю выкупили и уже у морских пограничников пять прожекторов – 125 тыс. грн, два тепловизора – 86 тыс. грн, три дрона Мавик – 270 тыс. грн, три рации – 72 тыс. .грн, две станции - 44 тыс. грн и три планшета - 26 тыс. грн( все чеки публикую).

Очень прошу помочь закрыть срочные потребности

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Наталия Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253