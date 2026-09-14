"Странный привет из СССР": что такое мумие, которое использовал весь Советский Союз

Нехватка самых необходимых товаров в СССР заставляла людей использовать в быту порой весьма странные продукты. Особенно дикими были некоторые "народные" методы лечения, практиковавшиеся в те времена. Например, во многих домах можно было найти мумие – темное, черно-коричневое вещество, похожее одновременно на смолу или застывший деготь.

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Это средство пришло из традиционной азиатской медицины и заменяло советским людям немало самых необходимых лекарств. OBOZ.UA рассказывает, как использовали мумие и куда оно делось сейчас.

Мумие известно человечеству уже много веков. Под разными названиями его использовали в традиционной медицине стран Азии, а особенно широко оно известно в аюрведе, где носит название шиладжит. В природе это вещество образуется в горных породах и имеет вид темной смолообразной массы. Его состав довольно сложен: в мумие обнаруживаются гуминовые вещества, продукты разложения растений и микроорганизмов, а также разнообразные минералы.

В Советском Союзе мумие стало предметом серьезного интереса примерно в середине XX века. Особенно активно его исследовали ученые Центральной Азии. Здесь проводили эксперименты, клинические исследования вещества и пытались выяснить, в каких случаях оно действительно может быть полезным.

Интерес к мумие не ограничивался отдельными лабораторными исследованиями. Например, в архивах можно найти докторскую диссертацию, защищенную в 1967 году, автор которой изучал использование мумие для лечения переломов костей. А уже в следующем году появилась кандидатская диссертация о лечении с его помощью гнойных ран. Более того, в конце 1970-х в Ташкенте провели даже специальный симпозиум, посвященный исследованиям центральноазиатского мумие.

Именно в этот период за этим веществом постепенно закрепилась репутация едва ли не универсального природного средства. Прежде всего мумие связывали с восстановлением после переломов и травм, а также с заживлением ран. Впоследствии перечень его якобы полезных свойств значительно расширился – мумие стали приписывать положительное воздействие практически на весь организм.

Особенно ценилось мумие, которое добывали в горных районах Центральной Азии и на Алтае. Его продавали, использовали в народной медицине, а также экспортировали за границу. В материалах того времени отмечалось, что иностранных покупателей привлекала, в частности, относительно невысокая цена советского продукта.

Однако после распада СССР ажиотаж вокруг мумие на постсоветском пространстве постепенно угас. Нельзя сказать, что оно исчезло совсем: и сегодня это вещество можно найти в продаже – в таблетках, капсулах и составе различных БАД. Однако оно больше не считается той же панацеей, как в советские времена.

Интересно, что на Западе интерес к мумие сейчас только растет. Правда, искать его там нужно не под привычным для нас названием, а как шиладжит – именно так мумие называют в аюрведической традиции.

Особенно заметной эта тенденция стала в США. В 2025 году одна из крупнейших американских сетей товаров для здоровья The Vitamin Shoppe сообщила, что только за первый квартал продажи шиладжита выросли на 40%. Количество поисковых запросов по этому продукту на сайте сети за тот же период увеличилось ещё более значительно – на 52%. В самой компании назвали шиладжит некогда нишевым аюрведическим средством, которое обрело "вторую жизнь" благодаря новому поколению покупателей.

Причина такого возвращения во многом связана с современной модой на wellness и "натуральные" пищевые добавки. Шиладжит прекрасно вписался в эту тенденцию: древнее происхождение, горные породы, необычная черная смола и длинный перечень эффектов, которые ему приписывают, – от повышения энергии и улучшения концентрации до положительного влияния на мужское здоровье. Непривлекательный природный продукт здесь переработали в порошки, капсулы, медовые стики и даже мармеладки и расфасовали в эстетичные баночки.

Впрочем, вместе с новой популярностью вернулись и старые вопросы о том, насколько оправданы многочисленные заявления о пользе мумие. Несмотря на то что это вещество исследуют уже много десятилетий, качественных исследований с участием людей до сих пор немного. Научные обзоры отмечают, что убедительных доказательств многих эффектов, которые приписывают мумие, пока недостаточно. Есть и вопросы безопасности. Клиника Кливленда предупреждает, что состав продукта в значительной степени зависит от его происхождения и способа обработки. Непроверенные образцы могут содержать нежелательные примеси.

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