'Стороны должны работать': в Китае отреагировали на массированный удар РФ по энергетике Украины

В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на произошедшую в воскресенье массированную ракетно-дроновую атаку России по энергетической инфраструктуре Украины. Представители ведомства призвали "ответные стороны" продолжать усилия для деэскалации.

Видео дня

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая Линь Цзяня. Он подчеркнул, что войну нужно заканчивать дипломатическим путем.

"Соответствующие стороны должны ответственно работать над деэскалацией и накапливать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования конфликта", – заявил Линь.

Как можно достичь деэскалации войны без давления на Россию, которая продолжает обстреливать Украину и пытается захватывать ее территорий, в МИД Китая не объясняют. Следует отметить, что Китай заявляет о нейтральной позиции по отношению к российско-украинской войне, уверяет, что не поставляет летальное оружие ни одной из воюющих сторон и отвергает какие-либо обвинения в военной помощи России.

Также правительство Китая, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, укрепило торгово-экономические связи со страной-террористом и приостановило политическую коммуникацию с украинским руководством. В то же время заявления китайских лидеров о необходимости окончания войны остаются простыми словами, которые никак не влияют на общую картину фронта и игнорируются Кремлем.

Высказывания лидеров Китая о необходимости деэскалации для прекращения войны остаются риторическими декларациями, не имеющими никакого влияния на ситуацию на фронте и полностью игнорируемыми Москвой, ближайшим союзником Пекина.

Напомним: в октябре в Соединенных Штатах Америки установили факт передачи Китаем готовых боевых дронов стране-агрессору России для использования в войне против Украины. Ранее Пекин "ловили" только на передаче Москве компонент двойного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Жозеп Боррель обратился к министру иностранных дел Китая Вану И с призывом, чтобы КНР прекратила поддерживать российскую агрессию против Украины. Вместо поддержки военной машины России Пекин должен использовать свое влияние на РФ для остановки "экзистенциальной войны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!