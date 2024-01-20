'Стен нет, а мы поем — потому что живы!': история заслуженной артистки Светланы Мустафы в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Светлана Мустафа – заслуженная артистка Украины, руководитель ансамбля "Заграва" в селе Мощун. Его пение раздалось над руинами местного клуба через несколько месяцев после освобождения Киевщины. О ранах войны и истории, которые скрываются за песнями , Светлана рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Полномасштабную войну Светлана встретила дома в селе Горенка. Прятались с мужем в погребе, потом выехали в Хмельницкую область. Семья вернулась при первой же возможности весной 2022 года. Ужас того, что совершили российские войска, они увидели и дома, но больше — в соседнем Мощуне, где всегда будет частица их сердец.

"Сразу по возвращении я попросила мужа провезти меня Мощуном. Останавливались часто: один дом есть, а пять нет. Люди старики выходят тебе навстречу… Это очень больно, это рана, которая никогда не заживет", – делится Светлана.

Тем временем домой вернулись и другие участники творческой группы. Сразу сказали, что хотят петь. Ансамбль собирался на репетиции дважды в неделю.

"Только начинаем – обязательно кто-то заходит, спрашивает, что происходит. Ведь как это: клуба нет, крыши нет, а кто-то поет. Люди просили разрешения снять нас – на таком фоне… Это было пение сквозь слезы. Так мы показали, что мы живы", — вспоминает Светлана.

О первой мелодии, которая прозвучала над раненым селом, а еще – о тарелке, переданной в Музей "Голоса Мирных", Светлана рассказывает здесь.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.