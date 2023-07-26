Стартует год освобождения Украины от преступного "русского мира" и очищения от палачей украинского народа.

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Завтра, 27 июля 2023 года, важный день в нашей мировоззренческой войне за украинский мир и против "русского мира" – вступает в силу Закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимов".

Далее текст на языке оригинала.

Закон визначає РІЧНИЙ термін для центральної та місцевої влади з метою очищення публічного простору України від символіки російської імперської політики та забороняє її пропаганду.

Закон зобовʼязує органи місцевого самоврядування протягом 27 липня 2023 року - 27 січня 2024 року ухвалити рішення про демонтаж памʼятників і памʼятних знаків та перейменування топонімів у межах населених пунктів, які повʼязані з пропагандою російської імперської політики.

Якщо в цей період рішення не будуть ухвалені, то повноваження щодо їх реалізації в період з 27 січня 2024 року до 27 квітня 2024 року отримають голови ОТГ, міські голови або особи, які здійснюють їхні повноваження.

А в разі їхньої бездіяльності на період з 27 квітня 2024 року до 27 липня 2024 року право ухвалювати вищенаведені рішення матимуть голови обласних адміністрацій.

Переконаний, що люба мені Полтава нарешті очистить своє місто від "беснующегося, пьяного, сгнившего од сифилиса…чудовища Петра Первого" за визначенням Льва Толстого.

Рішення про перейменування населених пунктів згідно Конституції ухвалює Верховна Рада. Тож місцева влада повинна подати свої пропозиції, а Верховна Рада розглянути та ухвалити рішення в період 27 липня 2023 - 27 січня 2024 рр.

Якщо памʼятний знак має статус памʼятки місцевого значення, то рішення щодо його демонтажу ухвалює Міністерство культури протягом місяця із дня одержання подання, якщо памʼятка національного значення, то відповідно – Кабінет Міністрів протягом року.

Є вимоги і до власників знаків для товарів і послуг, які містять символіку російської імперської політики – вони мусять привести свої торгові знаки у відповідність із приписами Закону протягом 27 липня - 27 жовтня 2023 року. Приготуватися фанатам "імперських", "царських", "губернських"….назв!

Зверну увагу на особливості та виключення визначені у Законі:

– якщо заборонена символіка містить лише якийсь один елемент, а не увесь памʼятник чи памʼятний знак, то усувається лише цей елемент.

Для прикладу – радянський символ на "Батьківщині-матері";

– заборона не поширюється на національний музейний, архівний та бібліотечний фонди; нагороди, отримані до вступу в дію цього закону; надмогильні споруди та території місць поховань; приватні колекції…;

– не підпадають під заборону памʼятні знаки, повʼязані з опором і вигнанням нацистів з України.

Варто також знати, що не підпадають під заборону та обмеження цього Закону ПОСТАТІ, які попри те, що посідали керівні посади в російських державних утвореннях від Московського царства до сучасної РФ чи сприяли її політиці, водночас ЗАХИЩАЛИ політичні, економічні, культурні ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, розвивали УКРАЇНСЬКУ національну державність, НАУКУ, КУЛЬТУРУ (цей виняток не поширюється на працівників радянських органів держбезпеки).

Для прикладу, Павло ТИЧИНА, який не лише залишив по собі низку українських поетичних шедеврів, а й зрікся посади Голови Верховної Ради УРСР на знак незгоди із затвердженням закону про двомовність українського народу.

Отож від завтра вимагаємо від місцевої та центральної влади НЕУХИЛЬНОГО додержання вимог і приписів Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів".

А ми, в свою чергу, будемо всіляко допомагати і водночас пильно контролювати та обʼєктивно моніторити:

як влада звільняє Україну від "русского міра" та очищує наш публічний простір від катів українського народу.