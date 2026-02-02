Сколько украинцев отвергают идею отдать Донбасс и считают, что Украина должна бить по России: результаты опроса

Большинство украинцев отвергают идею передать весь Донбасс под контроль России даже в обмен на гарантии безопасности от Запада. В то же время 9 из 10 респондентов считают, что Украина должна наносить удары по территории РФ, а 65% заявляют о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. Результаты обнародовал КМИС в конце января 2026 года.

Согласно результатам исследования, 52% украинцев считают абсолютно неприемлемым предложение передать России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности США и Европы. готовы принять такое условие 40% опрошенных, еще 7% не определились. По сравнению с серединой января показатели остались практически без изменений, что свидетельствует о стабильности общественных настроений даже на фоне энергетического кризиса.

Подавляющее большинство граждан – 90% –убеждены, что Украина должна наносить удары по территории России. При этом 80% из них поддерживают удары не только по военным целям, но и по другим объектам, в частности энергетической и нефтегазовой инфраструктуре РФ.

Только 20% респондентов ожидают завершения войны в ближайшие недели или в первой половине 2026 года. Зато 43% считают, что война продлится как минимум до 2027 года или дольше. Несмотря на это, 65% украинцев заявили о готовности терпеть войну столько, сколько будет необходимо – показатель даже несколько вырос по сравнению с концом 2025 года.

Опрос также показал, что 88% украинцев воспринимают удары РФ по энергетике как попытку оставить страну без света и тепла и вынудить к капитуляции.

В то же время 66% респондентов сохраняют оптимизм и верят, что через 10 лет Украина будет процветающим государством – членом Европейского Союза.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что каждый пятый украинец ожидает завершения войны до середины 2026 года. При этом основная часть населения сохраняет готовность к длительному противостоянию.

