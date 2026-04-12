Стал на защиту Украины в самое тяжелое время: на фронте погиб воин из Ривненской области. Фото

В Донецкой области оборвалась жизнь еще одного украинского воина, Сергея Юзькова из Ривненской области. Он погиб во время выполнения боевого задания в результате вражеского удара 8 апреля.

Видео дня

В мае Герою должно было исполниться 32 года. О потере сообщили в Мизоцком поселковом совете.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что Сергей Юзьков родился 9 мая 1994 года. Жил в селе Буща Мизоцкой поселковой громады.

После начала полномасштабной войны с Россией молодой украинец стал на защиту Украины. И отдал за нее свою жизнь: 8 апреля 2026 года в Донецкой области старший сержант Сергей Юзьков погиб в результате вражеского удара, выполняя боевое задание.

"Он стал на защиту Украины в самое трудное время и до конца остался верен своему государству и присяге. Его жизнь — это история мужества, ответственности и преданности. Его смерть — болезненная потеря для семьи, побратимов и всей громады. У нас нет слов, которые могли бы утолить эту боль. Но есть память — светлая и вечнуая. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби вместе с вами", – отметили в громаде.

Сейчас Сергей Юзьков возвращается домой на щите.

Прощание с Героем состоится в понедельник, 13 апреля 2026 года, его похоронят на кладбище села Буща.

"Призываем жителей громады достойно встретить Защитника и провести его в последний земной путь, отдав должное уважение. В связи с гибелью Защитника, 13 апреля 2026 года в общине объявлено Днем траура", – добавили в громаде.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Донецкой области от российского обстрела погибли двое полицейских бригады "Хижак" – Игорь Лисицын и Игорь Радзиминский. Оба до войны служили в составе роты спецназначения "Тор" в Харьковской области: Лисицын был командиром роты, а Радзиминский – инспектором.

В начале вторжения РФ в 2022 году они вместе ушли на фронт и служили артиллеристами в полицейской бригаде "Хижак". Погибли воины также вместе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!