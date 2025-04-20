СССР 'украл' знаменитую сосиску в тесте у Запада: как все было

Сосиска в тесте – это популярное блюдо быстрого приготовления, сочетающее мясную начинку с ароматной, мягкой или хрустящей оболочкой из теста. Для приготовления обычно используют сдобное или слоеное тесто, которым обертывают сосиску, а затем выпекают в духовке до золотистой корочки. Благодаря простоте рецепта и питательности, блюдо пользуется популярностью в столовых, пекарнях и на уличных фудкортах.

Видео дня

Считается, что идея совместить сосиску с тестом возникла в Германии, где это блюдо называют Würstchen im Schlafrock - "сосиска в ночнушке". Впоследствии рецепт стал популярным в Великобритании и США под названием Pigs in a blanket - "поросята в одеяле". В Украине сосиска в тесте стала классическим уличным перекусом, а одним из самых известных ее вариантов является "Киевская лепешка", которую начали продавать в столице с 1981 года.

Сосиски в тесте: очередная кража советского режима

Сосиска в тесте была одним из самых любимых и популярных блюд в Советском Союзе, особенно среди школьников и студентов, став частью советской кулинарной культуры. Существует расхожее мнение, что появление этого блюда в СССР связано с визитом Никиты Хрущева в Соединенные Штаты Америки в 1959 году. Тем не менее история этой простой, но вкусной закуски уходит значительно глубже и охватывает несколько европейских стран, прежде чем попасть в Советский Союз.

Первые упоминания о сосиске, завернутой в тесто, уходят в XIX век в Германии. Именно там появилось блюдо под названием Würstchen im Schlafrock, что в переводе с немецкого означает "сосиска в ночной рубашке". Немецкие пекари изобрели этот сытный перекус, поворачивая сосиски в тесто, что делало его удобным и питательным вариантом для рабочих и студентов. Со временем этот рецепт распространился за пределы Германии, приобретая различные местные интерпретации.

В Великобритании, например, существует схожее блюдо, известное как pigs in a blanket, или "поросята в одеяле". Британцы адаптировали немецкий рецепт, используя слоеное тесто или даже бекон для обертывания сосисок. Эта закуска стала особенно популярна во время праздничных обедов и других торжественных событий. Таким образом, идея совмещения сосиски и теста уже давно существовала в европейской кулинарии.

Интересно, что в 1871 году немецкий эмигрант, переехавший в Соединенные Штаты Америки, предложил вращать сосиску не в тесто, а в хлебную булочку. Эта идея стала основой создания всемирно известного американского хот-дога. Хот-доги быстро завоевали огромную популярность в США и стали символом американской культуры быстрого питания.

Само знакомство с американской культурой фастфуда во время визита Никиты Хрущева в США в 1959 году сыграло немаловажную роль в появлении сосиски в тесте в СССР. Хрущев был поражен системой общественного питания и самообслуживания у американских закусочных, особенно его заинтересовала концепция хот-догов. Вернувшись в Советский Союз, он распорядился о внедрении подобных блюд в советских столовых.

Таким образом, в меню советских заведений общественного питания появились сосиски в тесте, а также булки с котлетами, ставшие советскими аналогами американских хот-догов и гамбургеров. Эти блюда быстро стали любимы среди советских граждан благодаря своей простоте приготовления, сытности и доступной цене.

OBOZ.UA ранее писал о еде, которой на самом деле никогда не существовало во времена СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.