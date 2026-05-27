Срезанные гортензии не будут вянуть неделями: выполните простое задание

Наличие свежесрезанных цветов в доме – один из лучших способов оживить ваше пространство. Это нотка роскоши, которая может сделать дом привлекательным и приятным на вид.

Однако, нет ничего хуже, чем когда ваши цветы начинают увядать и выглядеть тусклыми уже через пару днейЕсли вы любите драматичность свежесрезанных гортензий, но ненавидите, как быстро они начинают портиться, есть отличный способ дольше сохранить их лучший вид, пишет OBOZ.UA.

Эксперты поделились одним простым методом для сохранения гортензий, чтобы они выглядели яркими и роскошными в течение нескольких дней – и все, что для этого нужно, это ведро.

В отличие от других цветов, гортензии поглощают воду не только стеблями, но и лепестками. Они требуют много воды, поэтому, если вы хотите их взбодрить, попробуйте этот метод.

Как предотвратить увядание срезанных гортензий

Наполните большое ведро теплой водой и выньте гортензии из вазы. Переверните их и поместите вместе с цветами в воду Оставьте цветы примерно на 30 минут, прежде чем вынуть и осторожно стряхнуть лишнюю воду. Обрежьте стебли на несколько сантиметров под углом и наполните вазу свежей, теплой водой. Поскольку гортензии требуют много воды, убедитесь, что ваша ваза заполнена примерно на три четверти. Поставьте цветы обратно в вазу и наслаждайтесь.

Обязательно заменяйте воду через день, чтобы ваши цветы выглядели лучше.

Если вы срезаете гортензии из своего сада, обязательно делайте это утром или вечером – избегайте жары в середине дня. Как только они будут срезаны, сразу же поставьте их в воду, чтобы предотвратить увядание, еще до того, как вы поместите их в помещение.

