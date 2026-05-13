Справится даже новичок: 6 растений, которые легко вырастить в саду

Если вы только планируете свой первый сад, не спешите высаживать в нем экзотические и сложные в уходе растения. Эксперты советуют начинать свой путь в садоводстве с неприхотливых видов, которые переживут пропущенный полив и будут хорошо себя чувствовать в разных типах почвы.

Издание Real Simple собрало шесть таких растений. Одни из них радуют яркими листьями, другие – очень красиво цветут. Всех их объединяет то, что они хорошо растут даже при условии минимального ухода и хорошо чувствуют себя в тени.

Недотрога

Это растение семейства бальзаминовых ценится за длительное и обильное цветение при минимальных усилиях. Недотрога имеет красивые округлые цветы самых разнообразных оттенков – от розового и фиолетового до красного и белого. Она прекрасно смотрится на клумбах, в оконных ящиках или подвесных корзинах. Садоводы выбирают ее за способность цвести в течение всего сезона до поздней осени.

Морозник

Это многолетнее растение, которое радует цветами каждый год. Главное преимущество морозника заключается в том, что он зацветает в конце зимы или удивительно ранней весной, когда другая флора еще спит. Соцветия имеют уникальную палитру: от чисто-белого и розового до насыщенно-красного и даже персикового. Растение очень выносливое и почти не требует внимания после посадки.

Жеруха трехлистная

Это растение идеально подходит для оформления садовых дорожек или пространства под кустами. Хотя весной оно покрывается мелкими белыми цветочками, основным его преимуществом является густая сочная листва. Жеруха трехлистная медленно распространяется, поэтому не создаст лишних проблем, и растет аккуратными кустиками. Она не требует постоянной обрезки или подкормки. Для успешного роста ей достаточно влажной почвы и тени.

Колеус

Если хочется добавить саду текстуры и ярких красок, стоит обратить внимание на колеус. Он поражает крупными листьями с интересной текстурой и яркими узорами красного, зеленого, желтого и бордового цветов. Особенно эффектно смотрятся смешанные посадки или созданные из колеуса бордюры. Он чрезвычайно легок в выращивании, не требует удаления увядших соцветий, а его цвета становятся еще насыщеннее, если защитить листья от палящего послеобеденного солнца.

Печеночница обыкновенная

Этот низкорослый многолетник медленно укрывает землю, выпуская уникальные голубые, реже розовые цветы, распускающиеся с ранней весны. Печеночница считается очень неприхотливой и после укоренения может выдерживать даже засуху. Растение предпочитает влажные, хорошо дренированные и богатые почвы. В зрелом возрасте ее высота не превышает 10–20 сантиметров, что делает ее отличным вариантом для каменистых садов, также ее можно использовать как почвопокровную культуру.

Мелисса

Эта выносливая многолетняя трава является настоящей находкой для тех, кто любит использовать домашнюю зелень на кухне. Мелисса имеет свежий аромат с нотками мяты и лимона, что делает ее прекрасным дополнением к букетам или садовым композициям. Ее листья используют в салатах, маринадах, десертах и напитках – она идеально подходит к рыбе, птице и овощным блюдам. Мелисса лучше всего растет в полутени, легко выдерживает короткие периоды жары или недостатка воды и не требует особых условий для выращивания.

