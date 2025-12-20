Спецтранспорт для бездорожья: 'Стальной фронт' Ахметова передал 157-й бригаде квадроциклы и 'штаб на колесах'

Инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" передала очередной транш помощи 157-й отдельной механизированной бригаде. На этот раз фокус сделан на специализированном транспорте для сложного рельефа и средствах для развертывания мобильных позиций, сообщают в проекте.

В пакет помощи вошли 5 мощных квадроциклов, предназначенных для быстрого перемещения малых групп, эвакуации раненых и подвоза боекомплекта на участках, где обычная техника не может пройти или является слишком заметной целью. Для обеспечения ротаций и тыловой логистики бригаде также передано 4 микроавтобуса.

Отдельным пунктом передачи стал специализированный прицеп-автодом. Военные планируют использовать его как мобильный командный пункт или зону отдыха для экипажей БПЛА, которые работают непосредственно вблизи линии соприкосновения.

Кроме того, "Стальной фронт" доставил большую партию комплектующих для обслуживания дронов — от пропеллеров и кабелей до передатчиков, что позволит проводить срочный ремонт и доработку беспилотников в полевых условиях. Представители инициативы отмечают, что состав помощи формировался по принципу закрытия "узких мест" во фронтовой логистике.

"Война — это не только танки и артиллерия, это прежде всего логистика "последнего километра". Квадроциклы, которые мы передали сегодня — это возможность для бойцов быстро "заскочить" на позицию, выполнить задачу и исчезнуть до того, как враг среагирует. А автодом — это, по сути, островок цивилизации и функциональности посреди поля, — объясняет Антон Гончарук, представитель инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". — Мы стараемся давать не просто "железо", а инструменты, которые делают боевую работу эффективнее и немного комфортнее, насколько это возможно в условиях войны".

В бригаде подтверждают, что полученная техника сразу будет распределена между подразделениями на передовой.

"Мобильность — это жизнь. Микроавтобусы закрывают вопрос подвоза личного состава, а квадроциклы незаменимы в условиях бездорожья и плотного огня, когда грузовиком не проедешь. По "мелочи" для дронов — это расходный материал, которого всегда не хватает, и наличие запаса запчастей означает, что наши "птички" всегда будут в воздухе, — прокомментировал представитель 157-й ОМБр. — Отдельно спасибо за прицеп — для операторов дронов это возможность работать в тепле и с защитой от осадков, что критически важно для сохранения дорогостоящей аппаратуры".

Общая сумма помощи 157й ОМБр от "Стального фронта" сейчас составляет более 144 млн грн.

Напомним, "Стальной фронт" — милитарная инициатива бизнесмена Рината Ахметова, созданная для помощи Силам Обороны Украины. Инициатива является крупнейшим частным донором армии.