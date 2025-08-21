Спешить не следует: когда собирают урожай тыквы

Тыквы — одни из самых любимых осенних овощей. Они являются хорошим источником витаминов круглый год, ведь хорошо хранятся, а еще с ним можно готовить и каши, и супы, и даже выпечку. Именно поэтому тыквы можно увидеть практически на каждом огороде.

Но для того, чтобы растение принесло максимальную пользу, его нужно правильно и вовремя собрать. Как это сделать без ошибок, разбирался OBOZ.UA.

Когда созревают разные сорта

Разные сорта тыквы созревают в свое время. Поэтому перед тем, как посеять растение, обратите внимание на маркировку на упаковке. Она подскажет, когда именно наступит время сбора урожая.

Раннеспелые тыквы созревают уже в конце лета — в августе–сентябре. Они быстро растут, но обычно не очень долго хранятся.

Среднеспелые готовы к сбору в конце сентября или в октябре. Это самая распространенная группа среди огородников.

Позднеспелые требуют больше всего времени — более 120–140 дней. Такие тыквы собирают в октябре, иногда почти перед заморозками. Они благодарят замечательной лежкостью и могут хорошо храниться до весны.

Знать тип сорта важно, ведь ориентироваться только на календарь не всегда правильно — погода часто вносит свои коррективы.

Признаки спелой тыквы

Даже если сорт поздний, всегда стоит проверять конкретный плод перед тем, как снять его с лозы. Есть несколько простых сигналов спелости:

кожура становится плотной и твердой, ее уже нельзя легко поцарапать ногтем;

окраска насыщается и становится равномерной, в соответствии с сортом;

плодоножка деревенеет, подсыхает и темнеет;

при легком постукивании по спелой тыкве слышен характерный глухой звук;

семечки внутри уже сформированы и твердые.

Если тыква соответствует большинству перечисленных признаков, она готова к сбору. Наступает время напомнить себе, как правильно снимать, а затем и хранить плоды.

Как помочь тыквам созреть быстрее

Бывает, что сезон короткий, лето выдалось ненастным или хочется получить урожай пораньше. Тогда можно немного помочь растениям ускорить созревание. Для этого стоит сделать следующие шаги:

обрезать лишние листья, чтобы плоды лучше освещало солнце;

прищипнуть плети, оставив на растении 2–3 тыквы, чтобы все силы пошли на их наливание;

подложить под плоды доски или солому — так они не будут касаться влажной почвы и не начнут гнить.

Эти простые приемы позволяют ускорить созревание на несколько недель.

Как правильно собирать урожай

Сбор тыкв стоит проводить в сухую погоду и обязательно до наступления заморозков. Подмерзший плод уже не будет лежать долго. Лучше пользоваться ножом или секатором, чем просто отрывать плод от стебля. И при этом важно всегда оставлять плодоножку длиной 5–7 см. Именно она защищает тыкву от загнивания во время хранения.

Еще один важный совет — старайтесь не бить и не царапать плоды. Любые повреждения сокращают срок их годности.

Условия хранения тыкв

Чтобы тыквы хорошо долежали, их нужно правильно подготовить для хранения. Это делается в два этапа.

Просушивание. После сбора плоды оставляют на 10–14 дней в теплом и хорошо проветриваемом месте. За это время кожура еще больше затвердевает, а плодоножка подсыхает.

Хранение. Оптимальные условия для хранения тыкв включают температуру +5...+10 °C и влажность 60–75 %. Лучше ставить тыквы на деревянные полки или подстилку из соломы, чтобы они не касались друг друга.

