Спекулянты, фарцовщики, цеховики: как в СССР подпольно зарабатывали деньги

Теневая экономика существовала в СССР на протяжении всего периода его истории. Она была прямым следствием дефицита, жесткого государственного контроля и плановой системы. Подпольные способы заработка охватывали миллионы людей из разных социальных слоев.

Спекуляция, фарцовка и цеховое производство стали неотъемлемой частью советской повседневности. OBOZ.UA рассказывает, как в СССР подпольно зарабатывали деньги.

Эпоха дефицита

Во все времена, во всех странах и при любом политическом режиме существовали предприимчивые люди, которые стремились зарабатывать больше.

Первый всплеск теневой экономики в СССР пришелся на период НЭПа. Его вызвали руины после гражданской войны и ослабленный государственный контроль. В сталинскую эпоху развитие подпольного бизнеса сдерживалось репрессивной системой, хотя и тогда существовали кустари и артели, которые находились под пристальным наблюдением, но полностью не ликвидировались.

После Второй мировой войны государство вынуждено было разрешить деятельность артелей, которые использовали отходы крупных предприятий. Параллельно с этим начала активно развиваться частная инициатива на бытовом уровне: люди сами себя одевали, обували, ремонтировали вещи через полулегальные услуги мастеров.

Как массовое явление теневая экономика сформировалась в конце 1950-х годов. Плановая экономика не успевала за потребностями населения, дефицит товаров и услуг становился хроническим. В результате блат, подарки и взятки превратились в норму.

В 1961 году в СССР была введена смертная казнь за экономические преступления. Уже в течение следующего года ее применили более двух тысяч раз. В дальнейшем количество смертных приговоров уменьшилось, но сама угроза оставалась постоянной. В то же время это не остановило теневую экономику: люди, жившие в условиях бедности и тотального дефицита, находили способы получать доходы вне государства.

Поскольку большинство товаров в СССР считались дефицитными, масштабы нелегального заработка были огромными. По приблизительным оценкам, уже к середине 1970-х годов в теневой экономике страны было задействовано около 20 миллионов человек.

Цеховики

В 1970-х годах нелегальный бизнес вырос до уровня крупных подпольных предприятий. Их организаторов называли цеховиками. Одним из самых прибыльных направлений стало нелегальное швейное производство.

Как правило, цеховики имели связи на государственных предприятиях, что давало им доступ к оборудованию и сырью. В некоторых случаях подпольные цеха действовали прямо на территории официальных заводов. Риск был чрезвычайно высоким, но и прибыли – колоссальными.

Материальный стимул существовал и для наемных работников. Швея на нелегальном производстве могла зарабатывать до 800 рублей в месяц, тогда как средняя зарплата на государственном предприятии часто не превышала 100 рублей.

В то же время жизнь цеховиков была полна ограничений. Они не могли демонстрировать свои доходы, покупать дорогие вещи или путешествовать за границу – любая "чрезмерность" привлекала внимание КГБ. Основным правилом было "не светиться".

Фарцовщики

Фарцовка существовала в портовых городах СССР еще с довоенных времен: моряки привозили иностранные мелочи и продавали их нелегально. Однако массовый характер это явление приобрело после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве.

Именно тогда советская молодежь впервые массово увидела западные товары. Фарцовщики стали посредниками между иностранцами и советскими потребителями, продавая "фирменные" вещи за рубли. Ими преимущественно были студенты и молодые рабочие.

Через фарцовщиков можно было приобрести модную одежду и обувь, косметику, пластинки с современной музыкой, импортные сигареты, жевательную резинку и даже пустые пакеты с логотипами западных брендов.

Их деятельность была незаконной. На фарцовщиков устраивали облавы, осуждали за спекуляцию, а за хранение большого количества валюты могли даже вынести смертный приговор. В конце 1980-х годов, когда советские граждане получили возможность выезжать за границу и рынок наполнился импортом, фарцовка исчезла как явление.

Спекулянты

Цеховики и фарцовщики были лишь частью теневой экономики. Самой массовой формой нелегального заработка оставалась обычная спекуляция дефицитными товарами.

Спекулянтами были как рядовые граждане, которые часами стояли в очередях за дефицитом, а затем перепродавали его с наценкой, так и работники торговли. Чаще всего спекулировали мебелью, бытовой техникой, импортной одеждой и обувью.

Продавцы могли намеренно выставлять ограниченное количество дефицитных товаров, а остальные реализовывать "по знакомству". Продукты питания – мясо, колбасы, фрукты, натуральный кофе – часто продавали "с черного хода", тогда как официальные полки магазинов оставались пустыми.

