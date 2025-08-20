Как ухаживать за спатифиллумом, чтобы защитить от болезней: поможет один природный ингредиент

За спатифиллумом относительно легко ухаживать. Однако стоит помнить, что летом пыль может быстро накапливаться на листьях. Многие не уделяют этому должного внимания, но именно в теплый период проблема становится более актуальной: открытые окна пропускают в помещение больше пылевых частиц, которые оседают на комнатных растениях.

Если регулярно не очищать листья, пыль будет удерживать влагу, создавая идеальную среду для развития грибковых болезней, плесени и вредителей, таких как клещи. Как ухаживать за растением летом, рассказало издание Express.

Как ухаживать за спатифиллумом

Пыль мешает спатифиллуму цвести, ведь забивает поры на листьях и блокирует процесс фотосинтеза. В результате растение выглядит вялым и теряет декоративность.

Эксперты советуют легкий и натуральный способ не допустить накопления пыли на листьях – молочный раствор.

Разведенное молоко с водой (1 часть молока на 10 частей воды) работает как естественный очиститель листьев. Оно не только удаляет пыль, которая накапливается в сухую погоду, но и препятствует распространению грибковых спор.

Хотя идея использовать молоко может показаться странной, на самом деле оно обладает выраженными противогрибковыми свойствами и давно применяется садоводами как натуральное средство против черной пятнистости на розах.

В летний период, когда спатифиллум особенно уязвим к болезням и вредителям, молоко поможет сохранить его здоровым и стимулировать цветение. Кроме того, оно придает листьям приятный глянцевый блеск и делает растение более привлекательным после очистки.

Как применять молоко для ухода за спатифиллумом

Приготовьте раствор: смешайте молоко с водой в пропорции 1:10 (например, 100 мл молока на 1 литр воды). Не используйте молоко неразведенным и не поливайте им почву – избыток может спровоцировать бактериальный рост и появление плесени. Смочите мягкую ткань в растворе и осторожно протрите верхнюю и нижнюю стороны каждого листа. Через 1– 2минуты протрите листья сухой, чистой тряпкой, чтобы удалить остатки молока и предотвратить неприятный запах.

