Спатифиллум будет постоянно цвести, если выполнить одно действие: что именно

Спатифиллум – одно из самых любимых комнатных растений. Его бело-зеленые соцветия добавляют дому уюта, а сам он известен еще и способностью очищать воздух от токсинов. Однако многие владельцы сталкиваются с проблемой: растение зеленеет, но не спешит дарить новые цветы.

Видео дня

Чтобы спатифиллум цвел постоянно, достаточно позаботиться о свете, влажности и тепле. Но самое важное – вовремя пересаживать растение в больший горшок. Детали рассказало издание Express.

Свет и подкормка

Чтобы спатифиллум снова выпустил цветы, ему необходимо создать условия, близкие к естественным тропикам. Самое важное – яркий рассеянный свет и регулярная подкормка.

Растение нужно ставить возле окна, но не под прямые солнечные лучи. Для стимуляции цветения подходят жидкие комплексные удобрения для комнатных цветов или даже разведенная томатная подкормка.

Тепло и влажность

Спатифиллум не терпит сквозняков и резких перепадов температур. Идеальный диапазон – от 12 до 24°C. Зимой важно держать его подальше от батарей и холодных подоконников. А еще это тропическое растение обожает влажность: регулярное опрыскивание или увлажнитель воздуха помогут создать комфортный микроклимат.

Пересадка – главное действие

Если даже при правильном уходе растение не цветет, пора проверить горшок. Спатифиллум, у которого корни заполнили все пространство, перестает цвести. Поэтому пересадка в больший горшок с качественным грунтом с дренажем – ключ к восстановлению цветения.

"Когда спатифиллуму тесно в горшке, он перестает цвести, ведь все силы уходят в корни", – пояснил эксперт Plantique Джордан Трейнер.

Это то самое действие, которое советуют выполнить в первую очередь. После пересадки растение получает пространство для развития, активно наращивает корневую систему и уже через несколько недель может снова радовать цветами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем нужно поливать герань, чтобы она постоянно цвела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.