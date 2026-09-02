Спасал других до последнего вздоха: история волонтера Халида Харченко вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

"Он не был украинцем, но очень любил Украину". Так Марина Харченко говорит о своём муже Халиде, который погиб во время оккупации Пологов в Запорожской области. С самого начала полномасштабной войны он не смог оставаться в стороне и с первых дней стал волонтером. Он собирал и развозил на блокпосты еду, воду, одежду и амуницию. А погиб, пытаясь помочь другому человеку – его машину расстреляли российские военные. История Халида и его семьи вошла в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Мой муж родом из Афганистана. Он родился в Кабуле в 1978 году в семье военного. В 1979 году там также началась война. Когда Халиду исполнилось шесть лет, родители отправили его на учебу: сначала в Казахстан, а в 12 лет он оказался в Украине – поступил в колледж в Кривом Роге", – рассказывает его жена Марина.

Когда 3 марта 2022 года в Пологи вошли российские танки, Халид продолжал ездить по окрестным селам, спасая местных жителей от гуманитарной катастрофы. Бои в центре города длились более восьми часов, приведя к масштабным разрушениям.

"Мы слышали взрывы, видели, как над головой летят ракеты. А потом заметили из окна военную технику с буквой "Z"", – вспоминает женщина.

Стремясь уберечь семью, Халид хотел забрать жену и детей – Амину и Ваида – из села. Однако дорогу перекрыла огромная колонна российской техники. На следующий день муж позвонил жене и пообещал выйти на связь утром 7 марта. Несколько слов в трубке стали последними, которые Марина услышала от мужа.

"Мы договорились, что в девять утра он позвонит. То есть он шел искать связь, а мы искали связь. Только так можно было связаться. Но звонка уже не было. 7 марта – тишина целый день, никто не звонил. 8 марта в семь утра приехал муж сестры и сообщил, что моего мужа застрелили…", – говорит Марина.

Накануне Халид стоял возле магазина, когда незнакомый мужчина попросил подвезти его к родственникам. Халид согласился. По дороге российские военные обстреляли автомобиль. Оба мужчины погибли. Из-за отсутствия медицинской помощи Халид скончался от внутреннего кровотечения. Его тело местный житель привез родственникам на обычной хозяйственной тачке.

7 апреля семья сбежала из зоны оккупации почти без вещей. Их дом остался полуразрушенным, а вся их прежняя жизнь – в Пологах. Там же, на оккупированной территории, покоится и Халид. Более четырёх лет Марина не имеет возможности посетить его могилу, установить памятник или принести цветы.

"Я видела его могилу только на фотографии, которую сделала мама. Для меня крайне важно сохранить память о муже и рассказать правду. Харченко Халид Мохамад не имел украинского гражданства, но в душе был настоящим украинцем и нашим героем. Он постоянно помогал военным и всегда считал эту землю родной", – делится болью Марина.

Смотрите историю семьи Харченко здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.