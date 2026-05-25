Спасает ли мобилизация от уголовной ответственности: Верховный суд дал объяснения относительно сроков давности

Верховный Суд пришел к выводу, что прохождение военной службы по мобилизации не влияет автоматически на течение сроков давности в уголовном производстве. Даже если рассмотрение дела официально останавливается из-за мобилизации обвиняемого, это не означает, что сроки привлечения к ответственности также прекращаются.

Речь идет об уголовном производстве по незаконному завладению имуществом общества и подделке документов. Такую позицию Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда изложил в постановлении от 12 мая 2026 года по делу №607/15056/21.

По данным суда, обвиняемый в 2015 году подделал документы предприятия, назначил себя директором и использовал эти бумаги для внесения изменений в государственный реестр и дальнейшего отчуждения недвижимости ООО. Убытки владельцам компании оценили в более 836 тысяч гривен.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 206-2 УК Украины и назначил шесть лет лишения свободы. В то же время по отдельным эпизодам, связанным с подделкой документов, его освободили от ответственности из-за истечения сроков давности.

Позже апелляционный суд отменил приговор в части основного обвинения и полностью закрыл производство, применив положения статьи 49 Уголовного кодекса о сроках давности.

Представитель потерпевшей стороны настаивал, что обвиняемый якобы уклонялся от суда, а значит сроки должны быть остановлены. Среди аргументов называли неявку на заседание и прохождение военной службы во время апелляционного рассмотрения.

Однако Верховный Суд отметил, что уклонением можно считать только умышленные действия, направленные на избежание уголовной ответственности, которые заставляют правоохранителей объявлять розыск или принимать другие процессуальные меры. Такие обстоятельства должны быть официально подтверждены процессуальными документами.

Даже наложение денежного взыскания за неявку на заседание само по себе не доказывает намерения уклоняться от правосудия.

Кроме того, ВС обратил внимание на нормы статьи 335 УПК Украины, которые обязывают суд приостанавливать производство в отношении мобилизованного обвиняемого до завершения службы. В то же время такое процессуальное приостановление не влияет на течение сроков давности, если нет доказательств сознательного укрытия от суда или следствия.

