У меня осталось во роте 9 вакантных должностей.

Много пришло. Иногда не совсем удачно.

Многие думаю, кто нужен?

Далее текст на языке оригинала.

#ініціатива. Люди думають, що ініціатива в армії наказується. Це про решту армії, не про нас.

У нас ініціатива підтримується. Ми потребуємо ініціативних людей. І це основне!

#дурні #хитруни #брехуни #ліниві

Не потрібні! Якщо Вам хтось, колись казав про те, що Ви такий – варто подумати про нас! Точніше чи варто йти до нас на співбесіду!? Це точно зʼясується і буде неподобство. Тут все оголено. Всі живемо в одному місті, бачимо одне одного. Не пройде…

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#best department я створюю, і костяк мене підтримує, кращу роту. Це значить, що в нас кращі показники у всьому, або майже у всьому. Це значить, що ми всі зацікавлені в цьому і рано чи пізно ми прийдемо до таких параметрів. 400 чоловік рота вивела з бою ворожого ОС! За майже 2 місяці. Нас це обʼєднує. Хто не готовий, ми поміняємо або переставимо в другий підрозділ.

Це перетворює роту в гру – слабка ланка. Завжди можна взяти когось з ринку краще. Наприклад, поміняти на того, хто не витягує, боїться або не підходить.

Алкоголь і трава. Рота – це не місце для задоволення цих потреб. Зовсім. Мені треба свіжі, тверезі і обізнані люди. Компроміси на війні – важко.

P.S. Сюди можна потрапити тільки через особисту співбесіду зі мною!