'Создатель' знаменитых яблок 'Ренет Симиренко' Лев Симиренко: ученый-селекционер, погибший при невыясненных до конца обстоятельствах

Лев Платонович Симиренко – прославивший Украину ученый-селекционер, помолог, теоретик и практик садоводства, член-корреспондент Бельгийского общества садоводов, почётный член Французского национального помологического общества, награжденный Золотой медалью Французского общества садоводов и Большой золотой медалью имени Христиана Стевена. Его жизнь была непродолжительной, но насыщенной: исследования в области садоводства, которыми он занимался, сделали его всемирно знаменитым, но не защитили от трагической смерти, о причинах которой его биографы к единому мнению так и не пришли.

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Промышленники, инженеры, меценаты

Лев Симиренко родился 6 февраля по новому (18 по старому) стилю в селе Млиев Черкасского уезда Киевской – в наше время Черкасской – области. Его дед Федор был трудолюбивым и предприимчивым человеком: он смог выкупить себя из крепостничества и вместе с отцом жены Михаилом Яхненко открыл коммерческое фирму "Братья Яхненко и Симиренко", деятельность которой была связана с сахарной промышленностью: они принимали участие в строительстве сахарных заводов, изготавливали необходимое для них оборудование, делали в кондитерских цехах конфеты – в основном мармелад и пастилу. Владели Яхненко и Симиренко и судостроительными верфями, на которых были построены пароходы "Ярослав" и "Украинец". У Федора Симиренко родилось 22 (!) ребенка, двое из них – сыновья Василий и Платон – получили блестящее образование в Париже. Несмотря на выбранные ими технические специальности, они были известными благотворителями и меценатами: Василий увлекался музыкой и много помогал Николаю Лысенко, а Платон пожертвовал Тарасу Шевченко более тысячи рублей – крупную по тем временам сумму – на издания "Кобзаря", которое вышло с благодарностью Симиренко, размещенном на титульной странице.

Студент и революционер

Вернувшись из Франции на родину, Платон, занялся разведением высокоэффективных садов. Это увлечение перенял от него и его сын Лев. Когда отца не стало (он буквально "сгорел" от туберкулеза), мальчику было всего 8 лет, и заботы о четверых несовершеннолетних детях легли на плечи его матери. Несмотря на тяжелое материальное положение, ей удалось дать всем им высшее образование. Лев, окончивший одесскую гимназию с золотой медалью, потупил на физико-математический факультет Киевского университета, но затем перевелся в Одесский университете, но уже на отделение естественных наук. Царившие в студенческой среде бунтарские настроения не обошли стороной и Льва, особенно если учесть, что женой руководителя партии "Народная воля", революционера Андрея Желябова была родственница Симиренко по линии матери Ольга Яхненко. В терактах, которые организовывали народовольцы, Лев участия не принимал, но после трех арестов за хранение и распространение нелегальной литературы и за материальные пожертвования этой организации его без суда и следствия – по административному распоряжению – отправили в ссылку в Красноярский край – на 8 лет.

Сибирская ссылка

В Сибири Симиренко удалось устроиться садовником к местному золотопромышленнику Кузнецову, для которого он строил оранжереи. Несмотря на тяжелые условия, в которых приходилось жить и работать Симиренко, он смог сделать ряд важных открытий. В частности, ему удалось доказать, что в сибирском климате можно в теплицах выращивать огурцы и помидоры, а в открытом грунте – многие овощи и цветы. В 1882 году Лев Платонович снова был арестован, и целый год провел в одиночной камере. Домой, в Украину, он смог вернуться только через четыре года, да и то благодаря упорному ходатайству родных и друзей.

Сад в Млиеве

Получив возможность заниматься любимым делом, Симиренко вырастил из коллекционных саженцев в своем родовом имении в Млиеве (в Одессу он поехать не мог – как бывшему ссыльному ему запретили проживание в больших городах) сад, который был одним из самых богатых в Европе, устроил при нем питомник. По самым скромным подсчетам в 1912 году там насчитывалось 3 (!) тысячи сортов плодовых деревьев и кустарников: 900 яблонь, 889 груш, 350 вишен и черешен, 115 персиков, 56 абрикосов, 166 крыжовников, 45 орехов, а также 937 сортов роз и 305 разновидностей хвойных растений. Саженцы из своего сада Симиренко рассылал для посадки во все части Российской империи, включая северные и дальневосточные районы, Сибирь и Среднюю Азию.

"Ренет Платона Симиренко"

Занимался Лев Платонович и селекционной деятельностью, самый знаменитый выведенный им сорт яблок – "Ренет Платона Симиренко", который он назвал в честь своего отца, сегодня можно купить в магазинах и на рынках по всему миру. "Симиренки" не только обладают удивительным кисло-сладким вкусом и сочностью, но и могут – без ущерба для свежести и качества – храниться до весны. Трудно даже представить себе, что когда-то "Ренету Симиренко" отказывали в статусе высшего сорта, считая его слишком простым – как по внешнему виду, так по вкусовым характеристикам.

Крымские исследования и личная жизнь

Большую роль в научной работе Симиренко сыграл Крым, разрешения посетить который бывший ссыльный добивался очень долго. Сначала ему позволили выехать туда на лечение, а потом и для работы, которая заняла целых двадцать лет. Результатом исследований стала книга "Крымское промышленное плодоводство", которая была опубликована в 1912 году. Симиренко посвятил ее своей второй жене Елене Уваровой, за несколько лет до этого скончавшейся от тяжелой болезни. Лев Платонович был знаком с ней еще в студенческий годы, но когда его отправили в ссылку, она осталась в Украине. В Красноярске он познакомился с другой ссыльной – полькой Альдоной Гружевской. Она ухаживала за Львом Платоновичем, когда он заболел тифом, и осталась с ним в Красноярске, после того, как срок ее ссылки истек – Лев и Альдона стали мужем и женой, обвенчавшись в тюремной церкви. Но в Украине супруги расстались, а Симиренко встретился со своей первой любовью Уваровой, получив в ее лице не только жену, но и помощницу, которая активно участвовала во всех его исследованиях. Когда ее не стало, Лев Платонович был уверен, что никогда больше не женится, но, некоторое время спустя, официально оформил отношения с подругой своей покойной жены – 28-летней Софьей Коришман, которая была на 22 года младше своего мужа. Брак, несмотря на разницу в возрасте, оказался очень крепким: с Софьей Симиренко прожил до самой смерти, она родила ему дочь и двоих сыновей, одно из мальчиков назвали Львом – в честь отца.

"Казаки просят меда"

В счастливую семейную и научную жизнь Симиренко внесли свои неприятные коррективы исторические события – сначала Первая мировая война, затем революция 1917 года и Гражданская война. Дела шли все хуже и хуже, а потом и вовсе пришла беда – знаменитого селекционера-исследователя убили. Его смерть, несмотря на несколько версий случившегося, до сих пор остается загадкой. Все произошло поздно вечером 6 января 1920 года, когда в окно дома Симиренко, к тому времени уже назначенного директором принадлежавшего ему ранее, а теперь национализированного питомника, постучали. Лев Платонович спросил, кто там, и из темноты ему ответили: "Казаки просят меда". Ученый подошел ближе, чтобы посмотреть, с кем разговаривает, и в этот момент в него выстрелили. Несмотря на то, что пуля попала в предплечье – то есть, рана была несерьезной, из-за поврежденной вены он истек кровью – вызванный в спешном порядке фельдшер ничем не смог ему помочь. Ответа на вопрос, кто виноват в смерти ученого, нет до сих пор. Сторонники ни одной из версий, согласно которым за этими событиями могла стоять советская власть, люди хозяйничавшего в Млиеве атамана Голого, случайные грабители или сотрудники ЧК (она является приоритетной в последнее время), неопровержимых доказательств своей точки зрения привести не могут. Тот факт, что преступники ничего не взяли с места преступления, кроме окровавленной верхней одежды Льва Платоновича, которую украли, пользуясь всеобщим замешательством, не только не объясняет причин произошедшего, но и еще больше все запутывает.

Память

В Украине бережно хранят память о Льве Симиренко. Его именем названы улицы в Киеве, Одессе, Днепре, Черкассах и Мерефе Харьковской области, переулок в Симферополе и созданный им сад – он находится при Институте помологии при Национальной академии аграрных наук Украины. В 1970 году в его родном Млиеве был открыт музей семьи Симиренко, в 1980 году украинская Академия наук учредила премию его имени, а 1996-м "Укрпочта" напечатала марку, на которой изображен сам Лев Платонович, а также его отец и сын, которые также внесли серьезный вклад в развитие садоводства.