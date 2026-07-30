Современный эпос об украинском характере: в Киеве откроется выставка Олега и Александра Денисенко «Предпочитаю мир»

5 августа в Art Ukraine Gallery откроется выставка Олега и Александра Денисенко "Предпочитаю мир". Отец и сын, художник и кинорежиссер, представят работы, созданные в уникальной технике гесографии, а также левкасы, графику и скульптуру.

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В течение пяти лет экспозицию показывали на Манхэттене, в Люксембурге, Дюссельдорфе, Варшаве и Антверпене. Теперь она впервые возвращается домой – в Киев.

Центральной работой выставки станет "Удачная охота", опубликованная в The New York Times. На ней гуцул стоит над поверженным медведем: он вооружен, однако из ружья прорастают цветы, копье обвивает молодой стебель, а на шляпе птица вьет гнездо.

"Украинцы – миролюбивая нация, но всегда готовая силой отстоять свою свободу", – объясняет Олег Денисенко.

Гесография – новый вид искусства, изобретённый и запатентованный в Украине. Она сочетает в себе традиции графики, левкаса, скульптуры и древних ремесленных техник. Её мировую премьеру планировали провести в Нью-Йорке, однако из-за начала полномасштабной войны в мае 2022 года экспозиция вышла в свет под слоганом "Предпочитаю мир". Благотворительный проект стал голосом Украины за рубежом, знакомя международную аудиторию с украинской культурой, характером и вызовами современности.

Картины выставки – аллегорические образы личностей со своими добродетелями и жизненными кредо. Архистратиг Михаил говорит: "Облекусь в справедливость", искусный переговорщик – "Согласием творю благосостояние", а творец – "В искусстве – свобода".

"Сюжеты картин – об украинском характере. Зритель проходит по залам и примеряет их на себя, пока что-то не найдет отклик. Характер – это то, что держит человека, и то, что сегодня держит страну", – рассказывает Александр Денисенко.

Выставка продлится всего две недели – с 5 по 18 августа. Бесплатный вход стал личной инициативой основательницы Art Ukraine Gallery Натальи Заболотной, убежденной в том, что пребывание в пространстве искусства уже само по себе является терапией, которая помогает преодолевать стресс и обретать внутреннюю опору.

"Культура – это не бегство от реальности. Это наша способность выстоять, сохранить человечность, память, нежность и веру", – подчеркивает Наталья Заболотная.

Олег Денисенко – обладатель более 40 международных наград, сенатор Римской академии современных искусств. Его работы хранятся в Королевской академии в Лондоне, Королевском дворце в Стокгольме, Доме Дюрера в Нюрнберге, дипломатических учреждениях и частных коллекциях в разных странах мира.

Александр Денисенко – кинорежиссёр, арт-визионер и соавтор гесографии, лауреат более 50 международных наград. Его фильмы демонстрировались на более чем 150 фестивалях в 35 странах. Он является протеже лауреата премии "Оскар" Анджея Вайды и лектором Королевской академии изящных искусств в Антверпене и Академии визуальных искусств в Бергене.

Выставочную деятельность авторы сочетают с культурной дипломатией и благотворительностью: привлекают внимание международного сообщества к украинской культуре и последствиям войны, а также передают свои произведения на аукционы в поддержку ВСУ и людей, пострадавших в результате российской агрессии.

Открытие: 5 августа в 18:00

Даты выставки: 5–18 августа 2026 года

Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Место проведения: Art Ukraine Gallery, Киев

Вход: свободный