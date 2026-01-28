Современная техника, новые вагоны-дома, мобильные укрытия: 'Укрнафта' обновляет условия труда для безопасности и эффективности

"Укрнафта" системно обновляет условия труда. В 2025 году один из ключевых фокусов – обновление транспорта, спецтехники и бытовой инфраструктуры для производственных команд.

169 единиц новой техники и транспорта уже работают в региональных подразделениях.

Это – грузовики, бульдозеры, тяжеловозы, автоцистерны, метаноловозы, пароподогревательные установки, автобусы для развозки персонала и другая критически важная техника для бесперебойной работы производства и сети АЗК.

Всего с 2023 года компания обновила более 700 единиц техники, что уже дало ощутимый эффект для производственных показателей.

"Мы последовательно заменяем устаревшую технику и транспорт. В 2026 году планируем привлечь еще около 100 единиц новой техники, в частности с использованием лизинговых и грантовых механизмов", — отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Безопасность и комфорт работников — на первом месте:

- Установлено 32 мобильных укрытия.

- Заменено 140 вагонов-домов, некоторые из которых были в эксплуатации 48 лет, на новые.

- Обновлены средства индивидуальной защиты, мебель, шкафы для одежды, холодильники.

- Проведены ремонты в региональных подразделениях.

Обновление условий труда и технической инфраструктуры остается одним из приоритетов компании на 2026 год, потому что эффективность начинается с безопасности, комфорта и современной техники.