Социальное жилье, психологи и не только: как Фонд Рината Ахметова и 'ЯМариуполь' помогают переселенцам

Сегодня исполняется три года с момента начала сотрудничества Фонда Рината Ахметова и центров поддержки переселенцев "ЯМариуполь". Это партнерство началось в разгар полномасштабного вторжения, когда десятки тысяч жителей Мариуполя были вынуждены бежать из охваченного огнем города. Острая потребность в помощи – материальной, психологической и медицинской – объединила усилия Фонда Рината Ахметова и центров "ЯМариуполь". Целью сотрудничества является помощь мариупольцам как можно быстрее адаптироваться к новым условиям жизни в незнакомом городе.

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Фонд присоединился к проекту как главный партнер по гуманитарной поддержке, обеспечивая переселенцев продуктовыми и гигиеническими наборами, необходимыми вещами первой необходимости, а также психологической помощью. За три года в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" Фонд передал в центры "ЯМариуполь" более 40 000 гигиенических наборов, а не менее 44 000 мариупольцев получили психологическую помощь.

Впоследствии это сотрудничество усилилось еще одной важной инициативой – проектом социального жилья для мариупольских переселенцев "ЯМариуполь. Жилье". Фонд Рината Ахметова традиционно взял на себя обустройство зон общего пользования: комнат отдыха, коворкингов, кухонь, коридоров и холлов. В частности, помещения оснащены мебелью, ноутбуками и бытовой техникой – холодильниками, морозильными камерами и т.д. Для самых маленьких жителей Фонд обустроил также игровые площадки вблизи общежитий и детские комнаты с сухим бассейном, домиками, книгами, настольными играми, пазлами и пространством для творчества.

Социальное жилье для мариупольцев уже обустроено в трех объектах в Днепре и одном – в Киеве, а вскоре подобные проекты стартуют в Черновцах и Запорожье.

"Быть причастными к таким важным социальным проектам – наше обязательство и ответственность как крупного бизнеса. Мы обещали поддерживать украинский Мариуполь – и мы это делаем через громаду", – подчеркнула Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Переселенцы очень благодарны за возможность получить комфортное социальное жилье. Наталья с первых дней полномасштабной войны с семьей была вынуждена жить в бомбоубежище пожарной части Мариуполя. Теперь имеет собственную комнату.

"Мы живем в Днепре, в этом хорошем общежитии. Все здесь очень дружные, потому что нас объединяет общее горе – полномасштабная война. Все мы в общежитии из города Мариуполь. Эта поддержка Фонда сейчас нам очень-очень нужна", – рассказывает Наталья.

Фонд Рината Ахметова регулярно поддерживает детей, которые были вынуждены покинуть родной Мариуполь. В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" малыши постоянно получают внимание и заботу: к праздникам Фонд передает сладкие подарки, организовывает новогодне-рождественские мероприятия в разных городах Украины. Фонд также заботится о безопасности детей: в частности, зимой они получают светоотражающие браслеты-фликеры, чтобы быть заметными на дороге в темное время суток.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и ФК "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова – системный партнер инициативы, в частности в обустройстве жилья для переселенцев. Следите за новостями по ссылке.