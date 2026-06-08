Сорняк завянет, если положить на почву только одну бытовую вещь: без копания или обработки

Сорняки распространяются массово летом, когда теплые температуры и осадки создают идеальные условия для роста и прорастания семян. Распространенные сорта, включая одуванчики, ромашки, вьюк и бузину грунтовую, легко узнать благодаря их характерным листьям и цветам — но это также означает, что их трудно игнорировать.

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Для тех, кто избегает химических гербицидов, часто рекомендуют белый уксус, пищевую соду, соль и кипящую воду, хотя они мало помогают в решении некоторых сложных ситуаций, пишет OBOZ.UA.

Один из садоводов предложил эффективное решение для борьбы с сорняками, известное как "листовое мульчирование". Хотя профессиональные ландшафтные дизайнеры используют эту технику уже много лет, она остается открытием для типичного домашнего садовода, который стремится контролировать грядки и бордюры.

Оказывается, картон, который обычно есть дома в большом количестве, – это простой барьер от сорняков, который не требует почвы, но работает очень хорошо.

Подход прост: положите сплющенную картонную коробку на гроздья сорняков и накройте садовой мульчей. По словам экспертов по садоводству, это работает путем "удушения подлеска", одновременно обогащая почву углеродом.

Это выгодный вариант для садоводов, которые предпочитают менее трудоемкий подход для нежелательного роста сорняков, и многие уже внедрили его с большим успехом.

Как уничтожить сорняки картоном

Нет требования удалять уже имеющиеся сорняки перед тем, как положить картон сверху. Это лишь стимулирует их дальнейший рост.

Некоторые виды картона лучше всего подходят для использования в саду, и садоводам следует выбирать простой коричневый вариант.

Выбирайте листы с минимальным использованием красок и избегайте глянцевых материалов, которые могут содержать пластиковую пленку или воск. То же касается и обрезков со скотчем, поэтому коробки для пиццы считаются самым безопасным вариантом.

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