Солнце или грозы: в каких областях Украины в начале рабочей недели будут лить дожди

В начале новой недели в Украину придет долгожданная прохлада. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и даже грозы.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Также синоптики предупредили о переменной облачности.

"В южной части, днем и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", – говорится в прогнозе погоды.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в западных, северных и Винницких областях 7-12°С, на остальной территории 10-15°С. На побережье морей до 19°С, днем 23-28°С. На высокогорье Карпат и в горах Крыма ожидается 20-22°С.

В Киевской области 9 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°С, днем 23-28°С. В Киеве ночью 10-12°С, днем 25-27°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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