Солнечно и тепло: какой будет погода в Украине 22 сентября. Карта

В понедельник, 22 сентября, в Украине будет тепло и солнечно. Днем температура воздуха будет колебаться от +24 до +27 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ночи все еще будут оставаться прохладными, а ночная температура составит от +11 до +14 градусов.

"Антициклон – везде в Украине без осадков, солнечно", – подчеркнула она.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве 22 сентября, в День осеннего равноденствия, когда, по словам Диденко, "ночи уже начнут немного подрастать", будет солнечно и тепло, а температура поднимется до +27 градусов.

Кроме этого, Диденко предупредила, что похолодание начнется с середины недели.

Прогноз погоды на 22 сентября от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 22 сентября, в Украине будет преобладать солнечная погода без осадков. Температура днем в большинстве областей составит +24...+27°C, местами до +28°C, тогда как ночью будет прохладнее – от +10°C до +15°C.

Львов, Волынь, Ровенская область – ночью +14...+12°C, днем +25...+27°C.

– ночью +14...+12°C, днем +25...+27°C. Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск – ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C.

– ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C. Закарпатье – ночная температура +15...+13°C, дневная +15...+17°C.

– ночная температура +15...+13°C, дневная +15...+17°C. Черновцы – ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C.

– ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C. Винница, Житомир, Черкассы, Полтава, Кропивницкий – ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C.

– ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C. Киев – ночная температура +15...+13°C, дневная +25...+27°C.

– ночная температура +15...+13°C, дневная +25...+27°C. Чернигов, Сумы – ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C.

– ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C. Харьков – ночью +12...+10°C, днем +25...+27°C.

– ночью +12...+10°C, днем +25...+27°C. Луганск – ночная температура +14...+12°C, дневная +26...+28°C.

– ночная температура +14...+12°C, дневная +26...+28°C. Донецк – ночью +13...+11°C, днем +24...+26°C.

– ночью +13...+11°C, днем +24...+26°C. Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье – ночная температура +14...+12°C, дневная +24...+26°C.

– ночная температура +14...+12°C, дневная +24...+26°C. Автономная Республика Крым – ночью +14...+12°C, днем +24...+26°C.

