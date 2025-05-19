Сохранить наследие Украины во время войны: истории хранителей, собранные музеем 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Украина и мир 18 мая отметили Международный день музеев – заведений, в которых прошлое встречается с будущим. В Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрано немало историй о том, как музейные специалисты защищали экспонаты от войны и смогли сохранить не просто историю, а часть идентичности Украины.

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Известная мастерица-керамистка Леся Денисенко из Василькова – шестое поколение гончаров в своей семье. Она до сих пор живет в доме, который строил ее отец, поэтому даже не предполагала мысли о том, что оставит семейную коллекцию и свои произведения.

"Я перенесла керамические вещи в сарай. После сильных взрывов с ужасом побежала смотреть, что произошло. Раму выбило, а керамика стоит – как тот Петух, что в Бородянке", – вспоминает мастерица.

Ее история по ссылке.

Жительница Ирпеня Татьяна Савченко - хранительница коллекций памятников ювелирного искусства XV-XXI века в Национальном музее истории Украины. Она вспоминает, как в первый день вторжения взяла ребенка и поехала на работу паковать экспонаты. Затем вернулась домой.

"Уже на следующий день выехать из города было невозможно. 5 марта мы с сыном пошли в сторону вокзала под взрывами и выстрелами", – вспоминает Татьяна.

Ее история по ссылке.

Светлана – старший научный сотрудник отдела фондов Черниговского областного художественного музея им. Она признается, что с первыми взрывами в городе подумала не о собственной безопасности, а о сохранении экспонатов – и примчалась на работу. Позже заведение пережило сильный обстрел:

"Было повреждено 21 окно. В помещениях лежал толстый слой битого стекла вместе с документами вперемешку", – рассказывает Светлана.

Ее история здесь по ссылке.

Больше историй здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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