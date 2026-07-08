Содержит много минералов: названа полезная альтернатива чипсам

Обычные чипсы можно заменить гораздо более полезной закуской, которая не только утоляет голод, но и снабжает организм ценными питательными веществами. Речь идет о жареном нуте, богатом белком, клетчаткой, железом, магнием и цинком.

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К тому же такую хрустящую закуску легко приготовить дома, используя всего несколько простых ингредиентов. Об этом сообщает PortalSpozywczy.PL.

Привычные снеки, такие, как чипсы, обычно содержат много калорий, насыщенных жиров и минимум полезных веществ. Зато всё больше людей выбирают жареный нут в качестве питательной и хрустящей закуски, которую легко приготовить самостоятельно.

Для этого зерна нута запекают или обжаривают, предварительно добавив туда специи (паприку, чеснок, карри или другие пряности). В результате получается ароматная альтернатива чипсам, которая помогает утолить тягу к соленым перекусам и одновременно обогащает организм ценными питательными веществами.

Какова польза нута

Жареный нут является прекрасным источником растительного белка, который способствует длительному ощущению сытости и поддерживает мышечную ткань. Кроме того, он содержит много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы и помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Еще одно преимущество этой закуски – высокое содержание важных минералов, в частности железа, магния и цинка. Они необходимы для нормального функционирования нервной системы, укрепления иммунной защиты и правильной работы мышц.

Благодаря полезным жирам и низкому гликемическому индексу нут также помогает дольше сохранять энергию и избегать резких скачков уровня сахара в крови.

Кроме того, цинк, содержащийся в нуте, положительно влияет на состояние кожи. Он может способствовать уменьшению воспалительных процессов, поддерживать здоровый вид кожного покрова и улучшать его общее состояние.

Секреты приготовления вкусного нута

Приготовить жареный нут в домашних условиях совсем несложно. Сначала нужно слить жидкость из консервированного нута, хорошо обсушить зерна, после чего смешать их с небольшим количеством масла и любимыми специями.

Далее нут запекают в духовке при температуре около 200 градусов примерно 40 минут, пока он не приобретет золотистый цвет и приятную хрустящую корочку.

Еще один способ приготовления – обжарить зерна на сухой сковороде до румяности. В зависимости от выбранных приправ закуска может быть как соленой или острой, так и сладкой, например, с добавлением меда и корицы.

Такой перекус удобно брать с собой на работу или учебу, а также употреблять перед физическими нагрузками.

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