'Сочувствие семьям погибших': Зеленский отреагировал на ужасную трагедию в Ванкувере

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 27 апреля, отреагировал на ужасную трагедию в Ванкувере (Канада). В частности, он выразил соболезнования семьям погибших.

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Также президент подчеркнул, что в этот скорбный день украинцы искренне разделяют боль канадцев, жителей Ванкувера и филиппинской общины Канады. Об этом говорится в сообщении в соцсети Х (Twitter).

"Ужасная трагедия на филиппинском фестивале в Ванкувере, где мужчина въехал на автомобиле в толпу, убив и ранив невинных людей. Наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Желаем силы нашим друзьям в Канаде и на Филиппинах!" – отметил в своем сообщении президент.

Напомним, что в Ванкувере (Канада) внедорожник на большой скорости въехал в толпу во время праздника в честь Дня Лапу-Лапу. В результате происшествия уже известно, что 9 человек погибли, также есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Сообщалось, по меньшей мере, об 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.