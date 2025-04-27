В Канаде автомобиль въехал в толпу во время праздника: есть погибшие. Фото и видео с места

В Ванкувере (Канада) внедорожник на большой скорости въехал в толпу во время праздника в честь Дня Лапу-Лапу. В результате происшествие несколько человек погибли, также есть пострадавшие.

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Правоохранители задержали водителя и поместили его под стражу. Об этом сообщает CBC News.

По информации полиции Ванкувера, водитель черного внедорожника въехал в толпу на уличном фестивале вечером 26 апреля. Инцидент произошел после 20:00 недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу. Полиция сообщает, что за рулем авто был 30-летний житель Ванкувера.

Департамент здравоохранения подтвердил, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. При этом ведомство не смогло подтвердить количество раненых и погибших по состоянию на вечер субботы. В то же время полицейское управление Ванкувера сообщило, что дополнительная информация будет предоставлена ​​по мере продвижения расследования.

Кадры с места трагедии появились в социальных сетях. На видео показано, что спасатели работают на месте происшествия, а на земле лежат несколько человек. Временно исполняющий обязанности начальника полиции Стив Рай сообщил, что мероприятие было оценено и отслежено на предмет безопасности совместно с другими заинтересованными сторонами. Расследование продолжается и ведется отделом по расследованию особо тяжких преступлений полиции Ванкувера.

День Лапу-Лапу назван в честь борца сопротивления коренных народов Филиппин, который боролся против испанской колонизации в XVI веке. Субботнее мероприятие стало вторым ежегодным уличным празднованием этого дня в Ванкувере, и организаторы заявили, что это возможность отметить "устойчивое влияние на филиппинские ценности".

Напомним, в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) автомобиль влетел в толпу людей в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибло по меньшей мере 15 человек.

Ранее сообщалось, что в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Сообщалось по меньшей мере о 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.