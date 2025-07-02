Сочный куриный люля-кебаб с петрушкой и специями: вкуснее и проще, чем шашлык и котлеты

Куриный фарш – отличная основа не только для котлет, но и для сочного люля-кебаба. Для того, чтобы блюдо было еще более вкусным, и не сухим, добавьте в фарш сало.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного люля-кебаба, с петрушкой и специями.

Ингредиенты:

мясо из бедер и филе – 1.3 кг

сало – 300 г

лук – 200 г

зелень – большой пучок (кинза, петрушка, базилик)

чеснок

соль

перец

кориандр

хлопья Чили

Способ приготовления:

1. Пропустите через мясорубку мясо с зеленью и салом. Добавьте в фарш специи и хорошо отбейте.

2. Сформируйте люля-кебаб, выложите на противень с пергаментом, выпекайте до готовности.

Блюдо будет очень сочным и вкусным!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: