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Сочный куриный люля-кебаб с петрушкой и специями: вкуснее и проще, чем шашлык и котлеты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Куриный фарш – отличная основа не только для котлет, но и для сочного люля-кебаба. Для того, чтобы блюдо было еще более вкусным, и не сухим, добавьте в фарш сало.

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Из какого мяса приготовить люля-кебаб

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного люля-кебаба, с петрушкой и специями.

Ингредиенты:

  • мясо из бедер и филе – 1.3 кг
  • сало – 300 г
  • лук – 200 г
  • зелень – большой пучок (кинза, петрушка, базилик)
  • чеснок
  • соль
  • перец
  • кориандр
  • хлопья Чили

Способ приготовления:

1. Пропустите через мясорубку мясо с зеленью и салом. Добавьте в фарш специи и хорошо отбейте.

Фарш для блюда

2. Сформируйте люля-кебаб, выложите на противень с пергаментом, выпекайте до готовности.

Приготовление блюда

Блюдо будет очень сочным и вкусным!

Готовый люля-кебаб

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