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Сочный куриный люля-кебаб с петрушкой и специями: вкуснее и проще, чем шашлык и котлеты
Куриный фарш – отличная основа не только для котлет, но и для сочного люля-кебаба. Для того, чтобы блюдо было еще более вкусным, и не сухим, добавьте в фарш сало.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного люля-кебаба, с петрушкой и специями.
Ингредиенты:
- мясо из бедер и филе – 1.3 кг
- сало – 300 г
- лук – 200 г
- зелень – большой пучок (кинза, петрушка, базилик)
- чеснок
- соль
- перец
- кориандр
- хлопья Чили
Способ приготовления:
1. Пропустите через мясорубку мясо с зеленью и салом. Добавьте в фарш специи и хорошо отбейте.
2. Сформируйте люля-кебаб, выложите на противень с пергаментом, выпекайте до готовности.
Блюдо будет очень сочным и вкусным!
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