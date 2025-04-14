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Сочные рулетики из куриного мяса с грибной начинкой: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
4,4 т.
Сочные рулетики из куриного мяса с грибной начинкой: рецепт блюда для пасхального стола

Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов и закусок. Еще из филе можно приготовить вкусные рулетики с разными начинками.

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Куриные рулетики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков с куриного фарша, с сырной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 600 г фарша из куриных бедер

Начинка:

  • 200 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 70 мл сливок 20%
  • 1/2 ст. л. муки
  • немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп)
  • 100 г сыра Моцарелла
  • Сванская соль

Способ приготовления:

1. Начинка: обжарьте грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением сванской соли, когда грибы подрумянятся, добавьте сливки и муку, тщательно перемешайте.

Начинка для блюда

2. Фарш: в куриный фарш добавьте сванскую соль и тщательно перемешайте. Разделите фарш на 5 равных частей.

Приготовление блюда

3. На рукаве для запекания выложите одну порцию фарша, разровняйте равномерно. На середину выложите начинку из грибов, зелень и кусочки сыра моцарелла. Сформируйте рулетик, обваляйте его в панировочных сухарях. Сбрызнуть растительным маслом.

Кляр для блюда

Разогрейте духовку до 200 С с конвекцией и запекайте до золотистой корочки (примерно 20 минут).

Сколько выпекать рулетики

Подавайте горячими, наслаждайтесь хрустящей корочкой и сочной начинкой!

Готовые рулетики

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