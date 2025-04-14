Сочные рулетики из куриного мяса с грибной начинкой: рецепт блюда для пасхального стола
Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов и закусок. Еще из филе можно приготовить вкусные рулетики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков с куриного фарша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- 600 г фарша из куриных бедер
Начинка:
- 200 г шампиньонов
- 1 луковица
- 70 мл сливок 20%
- 1/2 ст. л. муки
- немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп)
- 100 г сыра Моцарелла
- Сванская соль
Способ приготовления:
1. Начинка: обжарьте грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением сванской соли, когда грибы подрумянятся, добавьте сливки и муку, тщательно перемешайте.
2. Фарш: в куриный фарш добавьте сванскую соль и тщательно перемешайте. Разделите фарш на 5 равных частей.
3. На рукаве для запекания выложите одну порцию фарша, разровняйте равномерно. На середину выложите начинку из грибов, зелень и кусочки сыра моцарелла. Сформируйте рулетик, обваляйте его в панировочных сухарях. Сбрызнуть растительным маслом.
Разогрейте духовку до 200 С с конвекцией и запекайте до золотистой корочки (примерно 20 минут).
Подавайте горячими, наслаждайтесь хрустящей корочкой и сочной начинкой!
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