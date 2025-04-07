Сочная и вкусная ветчина из свинины для пасхального стола: делимся рецептом

Особое место на пасхальном столе занимает мясная, вкусная ветчина, которую лучше всего готовить в домашних условиях. Для того, чтобы мясо было по-настоящему сочным, кулинары советуют добавлять овощи, например морковь, а также чеснок, специи.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, а главное – сочной ветчины для пасхального стола.

Ингредиенты:

1 кг мяса

3 зубчика чеснока

2 моркови

2 лавровых листа

соль, перец и специи по вкусу

Способ приготовление:

1. Промойте мясо и обсушите бумажными полотенцами. Натрите его солью, перцем и любимыми специями.

2. Очищенную морковь нарежьте брусочками, а чеснок – крупными кусочками. В мясе сделайте глубокие надрезы острым ножом и нашпигуйте его морковью и чесноком.

3. Подготовленную свинину вместе с лавровым листом плотно заверните в несколько слоев фольги и выложите на деко.

4. Готовьте в духовке при 200 градусов духовке в течение 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и продолжайте готовить еще 40 минут.

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