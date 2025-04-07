Сочная и вкусная ветчина из свинины для пасхального стола: делимся рецептом
Особое место на пасхальном столе занимает мясная, вкусная ветчина, которую лучше всего готовить в домашних условиях. Для того, чтобы мясо было по-настоящему сочным, кулинары советуют добавлять овощи, например морковь, а также чеснок, специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, а главное – сочной ветчины для пасхального стола.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса
- 3 зубчика чеснока
- 2 моркови
- 2 лавровых листа
- соль, перец и специи по вкусу
Способ приготовление:
1. Промойте мясо и обсушите бумажными полотенцами. Натрите его солью, перцем и любимыми специями.
2. Очищенную морковь нарежьте брусочками, а чеснок – крупными кусочками. В мясе сделайте глубокие надрезы острым ножом и нашпигуйте его морковью и чесноком.
3. Подготовленную свинину вместе с лавровым листом плотно заверните в несколько слоев фольги и выложите на деко.
4. Готовьте в духовке при 200 градусов духовке в течение 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и продолжайте готовить еще 40 минут.
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