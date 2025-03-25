Сочная домашняя буженина из свинины: рецепт блюда для пасхального стола

Домашняя буженина – лучшее блюдо для праздничного стола и лучшая альтернатива колбасе. Для того, чтобы мясо было сочным, его нужно хорошо заранее замариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней буженины из свинины, которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

Ошеек – 1 кг

Морковь – 1 шт

Чеснок – 1 головка

Горчица зерновая – 50 гр

Горчица американская (или крепкая, если любите остренькое) – 50 гр

Копченая паприка – 1 ст л

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. За сутки на ночь засолите мясо: на 1л воды берем 40 г соли, ложка сахара, несколько лавровых листочков, щепотку кориандра и пару горошин душистого перца. Вода должна покрывать мясо. Кладем мясо уже в холодную воду и в холодильник на ночь.

2. Утром достаем, вытираем бумажным полотенцем и фаршируем зубчиками чеснока и порезанным кусочками моркови.

3. Далее смазываем маринадом. Для маринада: просто смешать все ингредиенты. Ставим в холодильник до вечера или оставляем при комнатной температуре.

4. Разогреваем духовку до 230 С. В разогретую духовку ставим запекаться нашу буженину на 10 минут. Через 10 минут достаем, накрываем фольгой и запекаем 40 минут при 170. Через 40 минут снимаем фольгу, поливаем соком с мяса и запекаем еще 10-15 минут до хорошего цвета при 200.

Даем постоять еще 15 минут без духовки, чтобы соки разошлись. Вкусная как и горячая, так и холодная!

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