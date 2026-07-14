SOCAR и Superhumans Center объявили о сборе 2 млн грн на топливо для медицинской эвакуации

Сеть АЗС SOCAR и всеукраинский современный медицинский центр Superhumans Center запускают совместный благотворительный проект "Сила синергии". Цель инициативы – собрать 2 000 000 гривен, которые будут полностью конвертированы в топливо для реанимобилей и эвакуационного транспорта.

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Своевременная и безопасная доставка раненых военных и гражданских лиц в специализированные учреждения является критически важным этапом. Каждый километр целенаправленной эвакуации – это не только спасенная жизнь, но и начало успешного восстановления и сложного протезирования. Именно поэтому партнеры объединили усилия, чтобы обеспечить свободу передвижения для тех, кто в этом больше всего нуждается.

В настоящее время Superhumans Center успешно управляет двумя современными многофункциональными медицинскими центрами в г. Винники (Львовская область), а также в Днепре и Одессе. На их базе функционируют высокотехнологичные отделения:

реабилитации и протезирования;

реконструктивной хирургии;

восстановления слуха;

психологической поддержки.

Ежемесячно комплексную и полностью бесплатную помощь в центрах получают около 300 пострадавших от войны: военнослужащие, гражданские лица и члены их семей. Используя лучший мировой опыт, специалисты возвращают пациентам независимость. Однако для начала лечения пациента необходимо сначала оперативно доставить в медицинское учреждение, поэтому развитие отделения медицинской эвакуации является приоритетом.

Присоединиться к сбору можно двумя удобными способами: