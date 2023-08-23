Мистецтво - не тільки для естетичного споглядання, а й для рефлексій та опрацювання змісту… а колись Ейфелеву вежу не сприймали з такою люттю… Наболіле досі питання занепаду мистецької освіти.. 19-20 ст.. абсолютно неопрацьовані сучасними українцями через радянську цензуру та приведення до абсолюту і стандартизації.. через архаїчне мислення та канонізовані параметри.. Через знищення укр. авангарду і новаторів (Розстріляне відродження 20ст)

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Бойчуківці, Малевич в більшості абсолютно не є зрозумілі.. Весь новий поворот, що отримало візуальне мистецтво в 19-му ст., абсолютно не відгукується в головах наших громадян.. То що вже казати про 21 ст…

Це катастрофа!

Тому і борюсь за введення мистецької освіти (око і вухо, бо якщо про сучасну музику, то та сама проблема).. навчаються так само бачити і чути не емоцією, а й головою…

Мистецтво не повчає.. воно провокує, надихає, наштовхує, але не повчає і не канонічне.

Події у Львові ще раз переконують у важливості змін до освіти. Мистецька освіта має починатись з дошкільного виховання! Є багато напрацювань та пропозицій з боку різних команд і до однієї з них я причетна.

Вірю, що спільно нам все вдасться!

Роботи Василя Кочового.